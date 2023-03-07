林心如女兒臉部被公開！楊祐寧拉警報「當網路糾察隊」
現年40歲的男星楊祐寧，今（7）日出席「慢飛家庭特攻隊，寶貝成長大作戰」記者會，擔任愛心隊長的楊祐寧，也在現場與大家分享育兒心得。曾被女兒Anah認證「唱歌難聽」的楊祐寧，被媒體要求現場唱一段，他失去信心拒絕：「我其實是唱〈小星星〉，能多難聽？」而好友林心如、霍建華的女兒照片「被公開」一事，也讓楊祐寧提高警覺，他坦言每天都要上網巡視有沒有不小心「被曝光」。
記者黃雅琪/台北報導
即將成為二寶爸的楊祐寧，對於即將來臨的孩子可是保密到家：「對外先不公佈（幾個月）！我每天都在耳提面命跟爸爸說不要說出口，也不希望第二胎大家都在討論男生、女生，把重點放在小朋友身上。」至於是否要舉辦性別派對，楊祐寧表示，會和家人在家中低調揭開幸福。
前陣子林心如、霍建華的女兒正面照片被瘋傳，這也讓楊祐寧提高警覺：「防範這件事情只能一個一個講，可能家人一開心就PO照片，不想讓女兒還這麼小就曝光。」他坦言自己每天都要巡視網路確認，之前也確實有發生過家人、朋友不小心曝光照片的情況。至於未來會不會想讓2歲女兒Anah接拍廣告？楊祐寧直言：「不會。」女兒Anah現在已經知道會有弟弟或妹妹出生，楊祐寧坦言有點擔心她會吃醋：「有感覺姊姊越來越黏我們，會對我撒嬌『爸爸不要走』。我會跟他說爸爸要工作，妳可以跟阿公、阿嬤去公園玩。」
近日，才剛殺青戲劇《接招吧！製作人》，楊祐寧透露播出時間還在等待內部安排，但確定會在「國際平台」上架。提及同劇男星許志安，楊祐寧表示：「他沒有我的聯絡方式，必須還是得透過經紀公司去聯繫，主要也是因為我們拍攝時間很快，還來不及熟就結束，加上當時拍攝在疫情期間，也不能請他到餐廳吃飯。」接下來楊祐寧又將忙碌於舞台劇，下半年會陪太太待產，暫時不考慮回中國大陸工作。