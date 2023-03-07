今日廣場》邱冠銘／丟掉南投不知反省　國民黨只會輸更慘

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藍營立院黨團總召曾銘宗、立委費鴻泰，昨天一早就大動作召開記者會，不是為了宣布南投補選輸了，藍營要如何反省檢討、推動有感改革。而是兩老想效法該黨年輕議員徐巧芯，藉由炮打台南、抹黑台南，以冷飯熱炒的方式，望能博取版面、找回聲量、轉移媒體焦點。
自南投林明溱宣布敗選後，藍營內部就不斷在問，明明是深藍鐵票區，會慘遭滑鐵盧。綜觀藍營支持者的檢討聲浪，不外乎以下兩點。其一是國民黨被老人政治把持，青年無法出頭；其二是成天借抹黑打負面選戰，造成百姓對政治感到疲乏。但顯然地，費鴻泰和曾銘宗資深兩老，根本就沒聽進去耳裡，甚至還想效法「戰鬥藍」，打擊對手也打擊黨內不同的聲音。
國民黨若不願好好自我反省與檢討，從南投失利的經驗得到警惕，仍執意派出老人胡亂砲轟、謾罵、抹黑，其結果除了讓老人繼續壟斷黨內聲量，更糟糕的是還會自己抹臭自己。倘若國民黨願展現強力改革決心，應即刻開除涉貪的林姿妙，才能夠真正得分，否則只是殺敵三百、自損一千。
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