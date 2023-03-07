朝聖全家抹茶霜淇淋！客一回頭「傻爆眼」：花20秒就吃完

店員好神！全家喝得到「現打木瓜牛奶」　4口味果昔開賣

▲全家開賣現打果昔，有木瓜牛奶、香蕉牛奶等口味供選擇。（圖／全家提供）
▲全家開賣現打果昔，有木瓜牛奶、香蕉牛奶等口味供選擇。（圖／全家提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

7-11宣布開賣珍珠奶茶，打造24H最大手搖飲店外，全家也不落人後，推出「新鮮水果」現打的奶昔，包括木瓜牛奶果昔、香蕉牛奶果昔等，讓不少網友笑喊「店員技能越來越多」、「之後出現熱炒都不奇怪」。此外，7-11珍奶明（8）日開始，連續5日每天推出珍珠奶茶買1送1限量優惠，珍奶控可別忘記先囤一波！

我是廣告 請繼續往下閱讀
全家本次推出4種口味現打果昔，包括香蕉牛奶果昔、以及完全沒加水的「木瓜牛奶果昔」、熱量不到100大卡的「蘋果鳳梨蘋果」、波菜與酪梨可幫助消化的「綜合果昔-綠拿鐵」。目前僅限定中山民權店、瑞光店、京盛店販售，原價一杯75元，3月14日前嚐鮮價59元。

▲全家開賣現打果昔，有木瓜牛奶、香蕉牛奶等口味供選擇。（圖／全家提供）
▲全家限定開賣4口味現打果昔（圖／全家提供）
根據網友於PTT分享，結帳好店員會拿出切塊的新鮮木瓜，現場直接丟進果汁機現做，容量大概是中杯咖啡的份量，喝起來綿密帶有冰沙口感。超商開賣現打果昔也讓網友笑喊，「店員技能越來越多」、「店員的技能升級」。對此，全家也特別表示，水果是由工廠統一切塊後，才會送往各店，且果昔機有自動清洗功能，水跟牛奶也會自動調配完美比例加入，操作過程簡單，不會增加店員勞務，且水果都是先切塊再冷凍，因此口感綿密特殊，邀請民眾來嚐鮮。

而7-11也宣布將於8日開始，在全台所有門市開賣珍珠奶茶，並且APP行動隨時取自3月8日至3月12日，連續5天每天推出珍珠奶茶買1送1限量優惠，換算下來單杯只要30元。門市於3月8日至3月21日推出嚐鮮優惠價49元。

▲7-11開賣珍珠奶茶，APP線上推出限時5天買一送一。（圖／業者提供）
▲7-11開賣珍珠奶茶，APP線上推出限時5天買一送一。（圖／業者提供）

限今天！7-11四季春買10送10、紅茶13元：比Toyz店還便宜

包裹先別領！7-11明取件「小白單賺7元」　購物金用法曝

身分證拿出來！對中「幾個9送幾杯酒」　還有和牛吃到飽

經典賽／星巴克「買1送1」狂慶開打！這門市連續爽喝26天

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀