店員好神！全家喝得到「現打木瓜牛奶」 4口味果昔開賣
7-11宣布開賣珍珠奶茶，打造24H最大手搖飲店外，全家也不落人後，推出「新鮮水果」現打的奶昔，包括木瓜牛奶果昔、香蕉牛奶果昔等，讓不少網友笑喊「店員技能越來越多」、「之後出現熱炒都不奇怪」。此外，7-11珍奶明（8）日開始，連續5日每天推出珍珠奶茶買1送1限量優惠，珍奶控可別忘記先囤一波！
記者鍾怡婷/綜合報導
全家本次推出4種口味現打果昔，包括香蕉牛奶果昔、以及完全沒加水的「木瓜牛奶果昔」、熱量不到100大卡的「蘋果鳳梨蘋果」、波菜與酪梨可幫助消化的「綜合果昔-綠拿鐵」。目前僅限定中山民權店、瑞光店、京盛店販售，原價一杯75元，3月14日前嚐鮮價59元。
根據網友於PTT分享，結帳好店員會拿出切塊的新鮮木瓜，現場直接丟進果汁機現做，容量大概是中杯咖啡的份量，喝起來綿密帶有冰沙口感。超商開賣現打果昔也讓網友笑喊，「店員技能越來越多」、「店員的技能升級」。對此，全家也特別表示，水果是由工廠統一切塊後，才會送往各店，且果昔機有自動清洗功能，水跟牛奶也會自動調配完美比例加入，操作過程簡單，不會增加店員勞務，且水果都是先切塊再冷凍，因此口感綿密特殊，邀請民眾來嚐鮮。
而7-11也宣布將於8日開始，在全台所有門市開賣珍珠奶茶，並且APP行動隨時取自3月8日至3月12日，連續5天每天推出珍珠奶茶買1送1限量優惠，換算下來單杯只要30元。門市於3月8日至3月21日推出嚐鮮優惠價49元。