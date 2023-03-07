「一兆韓元男人」開的電動車來了 169.9萬元起限量300台
韓劇《浪漫速成班》由鄭敬淏飾演「一兆韓元男人」男主角崔直說，他在劇中開的Hyundai最新純電車IONIQ 6在台灣開賣啦！Hyundai今（3/7）正式發表IONIQ 6三車型，接單價169.9萬元起，年度配額300輛。
記者徐銘穗/綜合報導
Hyundai IONIQ 6共引進EV400、EV600及EV600 Performance三車型，正式接單價分別是169.9萬元、199.9萬元以及219.9萬元。其中頂級的Performance車款最大馬力有321匹、最大扭力達61.9公斤米，0到100km/h加速5.1秒，不過最大續航里程部分，三車款仍在認證測試中。
外觀部分，IONIQ 6大量採「 Parametric Pixels 」參數化設計元素為識別，高達700個Pixels Light數位像素LED燈，包含車頭LED日行燈、車尾貫穿式LED尾燈、LED倒車燈。並首次導入IFS智慧動態頭燈照明系統，自動偵測周圍車輛並迅速變更燈型調節照明，提升行車的安全性同時保有清晰的行車視野。
內裝部分，雙12.3吋數位儀錶絕對是車艙中的視覺焦點，雙前座全傾倒電動座椅（附加熱／通風功能），具旋鈕式線傳排檔系統、BOSE高階音響系統、64色雙色氣氛燈，滿滿科技感。
空間部分，受惠E-GMP電動車模組化底盤，IONIQ 6軸距長達2950mm，短前後懸設計將空間最大限度保留給乘座，而且後座則搭載IONIQ最新V2L( Vehicle To Load )外接供電功能，具備雙向電力供應能力，隨時隨地提供電能補充，滿足各式各樣的用電需求。
至於超高速充電部分，IONIQ 6擁有當前最大800V直流快充系統，且支援相容350kW超高速充電樁，同級最快的18分鐘內滿電80%的電量。