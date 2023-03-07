閨密洗完澡「沒穿內衣」大激凸！女星崩潰：老公眼神狂飄
40歲台灣男藝人蕭景鴻（阿弟）和Mei（邱馨葦）於2007年結婚，婚後育有2女1子，Mei時常透過社群平台分享生活，家庭幸福美滿。她近日上節目《小姐不熙娣》抱怨閨密甄莉某次洗好澡竟然「沒穿內衣」就和他們一起在房間吃炸雞，也因為沒穿內衣導致「激凸」明顯，害她老公眼神一直亂飄，讓全場來賓笑翻。
記者郭佩蓉/綜合報導
Mei在節目《小姐不熙娣》還原當時情況，她透露當時他們一起到韓國旅遊，晚上回到飯店必吃炸雞配啤酒，但是甄莉洗好澡不想離開飯店，她只好和老公一起出門外帶炸雞回去，買好回到飯店便打電話叫甄莉到他們房間，豈料閨密一來，老公卻突然坐立難安，眼神也開始飄忽不定。
Mei當時發現老公有異狀，趁甄莉去廁所時便詢問他發生什麼事了，「你是遇到鬼是不是？為什麼你的眼神一直飄？」這時老公才無奈表示：「不是啊，姐（甄莉）激凸耶，她沒穿胸罩，我眼神不知道要看哪裡！」更尷尬的是，甄莉還不是乖乖坐著吃炸雞，反而一邊拿著炸雞，一邊到處晃，再加上因為飯店冷氣開很強，甄莉的T恤又很合身，讓Mei崩潰直呼：「（激凸）蠻嚴重的啊，很立體啊」。
Mei後來勸甄莉吃完就趕快上樓回自己房間，甄莉得知原因後，竟然豪邁表示：「又沒關係，我兒子也在啊！」接著就若無其事繼續吃炸雞，讓全場來賓笑翻。對此，甄莉也解釋，是因為真心把Mei、阿弟當成家人，「晚輩其實對我來講，他們就是弟弟妹妹，所以我不會覺得怎麼樣」。