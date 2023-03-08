名家論壇》黃至堯／從星雲大師學習企業管理之道

我是廣告 請繼續往下閱讀
人家都以為我很有錢，事實上我以貧窮為職志。我童年家貧如洗，但不感到我是貧苦的孩子，我心中覺得富有。到了老年，人家以為我很富有… 但我卻覺得自己空無一物，因為都是十方大眾，不是我的。我所有一切都是大眾的、都是佛光山的，一切都歸於社會…
任何組織追求的絕不僅是自己的利益，更應考慮到對社會的貢獻。這種價值觀對於所有企業和組織來說都至關重要，唯有持續利他才能永續經營。
2. 要有同理心
給的哲學，總是給人讚歎、給人滿願；我立下佛光人工作信條：給人信心，給人歡喜，給人希望，給人方便。因為我深知結緣的重要，心裡只想到處結緣、到處散播佛法種子。
瞭解員工和其他相關方的需求和感受，並以此為基礎進行規劃設計及管理。這種同理心思維下設計的組織不僅能預先避免可能的衝突，促進和諧關係，同時也能提高運營的效率和生產力。
3. 通過教育提升自我
興辦各種教育，因為從小沒有進過正規的學校讀書，明白教育才能提升自我，改變氣質。
提供良好的學習環境，通過教育不斷提升自己，進一步提高組織競爭力達到各司其職，同時也不忘凝聚向心力。
4. 創業成功的關鍵
創業非常簡易因為集體創作，我只是眾中之一，做時全力以赴，結果自然隨緣。許多人以為我善於管理，事實上只是懂得「無為而治」。感謝大家互助合作，除了戒律與法制之外，我們都沒有權力去管理別人。
打造自組織，不要依賴CEO，通過去CEO化，進一步建立“生態型組織”，大家在平臺上互助合作；通過共同的目標與價值觀，一起努力！
5. 員工手冊很重要
佛光山不是政府，但單位多又有調職制度，傳燈會竭盡所能安排適能適任，對於個人所長、想法縱有所差，大家都要忍耐。未來如有不同意見，要依循《佛光山徒眾手冊》可以更改但要經大眾同意。
《員工手冊》本身就是員工培訓教育的最好教科書。不單傳遞公司的制度文化，也告知了員工的行為準則。
6. 孤寂的領導者
人家都以為我聚眾有方，事實上我的內心非常孤寂，我沒有最喜歡的人，也沒有最厭惡的人。別人認為我有多少弟子、信徒，但我沒有把他們認為是我的…
領導者是孤單的，常需要一個人思考做決策，走向成功很多時候就是走向孤獨。沒有幾個人能輕鬆成為領導者，他們所面對的委屈和付出是一般人不能理解的，請多多尊重您的領導！！
7. 注意現金流不借貸
土地及所有分院道場都是常住陸續以淨資購買。沒有與人合股共業，沒有牽連也沒有借貸… 不能維持，得到宗委會和信徒同意，把它結束，淨財集中到教育、文化、公益基金，私人不可分配。不可借貸，免除日後紛爭。
現金流對於企業運營非常重要，當不能繼續維持，財產將全數用於公益，私人不可分配避免不必要的紛爭。父親從小就告訴我們要借錢就不要想著要別人還。
8. 學校的開支最浩繁
常住辦的幾所大學、中學等。若有緣分，無條件贈予有緣人管理，不可買賣；如賣學校，對那些募款辦學的人怎麼交代？對佛光山的名譽不好，會給人批評。
隨著少子化的到來，很多大學陸續的吹起熄燈號。因此這裡星雲大師特別提到，學校的部分若有緣分將無條件贈予有緣人管理。
9. 組織設計與教育訓練
我時常看到園藝組在除草修花，環保組做資源回收，工程組的修繕… 任勞任怨，我只有感動、感激。今後，對於客堂接待，信徒招呼，義工參與… 都要有教育訓練，使我們的教團更增臻完美。
組織設計十分重要，不同的工作與職務需要不同的勝任力，因此對應不同的專業要安排針對性的培訓，持續學習，才能與時俱進。
10. ESG(環境、社會和公司治理)
人類不能獨居於世間，生活需要士農工商的供應，生存需要地水火風的助緣；大自然裡，日月星辰、山河大地，都是我們的生命，要愛惜我們所居住的地球…
一勢諮詢資深合夥人Jack林永振專注ESG多年，協助多家知名企業進行 ESG 規劃與落地，林永振表示，保護地球是人人都要有的認知，持續破壞環境，日後必付出巨大代價。ESG成為企業可持續發展及成長價值與投資必備指標。
11. 最後的掛念
重視世界各地辦的大學，這也是我們的根本… 叢林學院的師生，他們未來都是佛光山菩提種子… 期願大家未來都能在人間佛教的大道上繼續精進，大家相互勉勵，共同為教珍重。
最後掛念的是教育也就是傳承… 教育是傳承的根本，更是未來的種子…
文章最後，引用星雲大師在《真誠的告白──我最後的囑咐》中的結論：心懷度眾慈悲願，身似法海不系舟；問我一生何所求，平安幸福照五洲。星雲 於佛光山開山寮（本文於2013年完稿）
歡迎大家留言分享您的看法，讓我們一起每天進步一點點，共同迎向更好的明天！
●作者：黃至堯博士／兩岸人資專家，擁有台灣、美國、香港、中國大陸多年HR暨顧問經驗，兩岸四地企業演講人氣講師。
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com