躲女廁偷窺伸鹹豬手！北市尾隨之狼再犯案 北檢依法起訴
台北市蔡姓男子，去年9月5日凌晨，騎YouBike尾隨一名女子，趁著四下無人之際，將其強拉至暗巷性侵，案經審理，台北地院依強制性交罪，判處3年6月有期徒刑，但檢警調查發現，蔡男還涉嫌躲在小巨蛋捷運站，試圖翻過隔間侵犯他人，所幸最後沒有得逞，台北地檢署今（7）日偵結後，再依強制性交未遂罪起訴蔡男。
記者陳苾暐／台北報導
據了解，蔡男從2021年2月起，便陸續在大賣場、捷運小巨蛋站、葫州捷運站、內湖運動中心偷窺女子如廁，更曾在木柵公園試圖將一名女子拖進廁所侵犯，還好被害人求救聲引來路人幫助，蔡男才沒有得逞；2020年6月間，蔡男悄悄躲在捷運小巨蛋站的女廁，待被害人進入旁邊隔間如廁後，立刻站上馬桶偷窺，同時還試圖撫摸對方，最終被捷運警察以現行犯身分逮捕。
去年9月5日凌晨，蔡男騎車行經南京東路五段，再度盯上一名落單女子，遂上前假裝問路，並尾隨對方至一處空地，強行壓制被害人侵犯得逞，台北地院審理後，判處其3年6月徒刑；至於小巨蛋站女廁案，檢方則於今天偵結後依強制性交未遂罪起訴蔡男。
※【NOWnews 今日新聞
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