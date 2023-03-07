演唱會續攤！高流「夜間加乘」午夜場DJ秀帶樂迷嗨整夜
高雄今年成為國內外人氣歌手、樂團來台舉辦演唱會首選城市，為了讓看完演唱會後還意猶未盡民眾能有續攤好去處，高雄流行音樂中心特別推出「夜間加乘 - 夜駁二派對 NEON LIGHTS ON」午夜場DJ秀，8場活動從3月18日至4月15日，午夜11點跨夜至隔日凌晨1點，分為自由入場及售票場次，將在駁二藝術特區舉辦。
記者陳美嘉／高雄報導
「夜間加乘 - 夜駁二派對 NEON LIGHTS ON」高流特別邀請MR.SKIN賴皮、林貓王、民生電氣、四四拍唱片行等知名DJ及音樂廠牌輪番演出，以「夜間加乘」帶來各式音樂曲風。售票場除了含指定飲料一杯，高流更加碼祭出大好康，憑新好男孩、西城男孩、安溥、BLACKPINK、五月天、張惠妹、大港開唱的「加食延暢」演唱會票根，可再免費兌換指定飲料一杯。
除了高流的音樂演出外，場外的「夜駁二派對」晚上8點跨夜至隔日凌晨2點，精選美食餐飲品牌，民眾一樣能憑「加食延暢」的指定演唱會票根，至服務台兌換免費的餐券及酒券，並於指定店家兌換限量特調或指定飲品買一送一等優惠。高流提醒樂迷們票根千萬不要丟，呼朋引伴相揪來駁二續攤，體驗高雄最海派的熱情！更多活動訊息請上高雄流行音樂中心官網查詢。