經典賽／宇宙邦都擋不住！中華隊2天敲5轟熱身賽全勝作結

經典賽／李維拉公開活動名字被拼錯！球迷怒轟：超丟臉

▲MLB傳奇球星李維拉（Mariano Rivera）來台舉行分享會，沒想到主辦方竟將他的名字誤植為「Nariano」。（圖／翻攝至直播畫面）
▲MLB傳奇球星李維拉（Mariano Rivera）來台舉行分享會，沒想到主辦方竟將他的名字誤植為「Nariano」。（圖／翻攝至直播畫面）

記者張志浩/綜合報導

MLB傳奇球星李維拉（Mariano Rivera）來台擔任WBC世界棒球經典賽開球嘉賓，在明（8）日比賽之前，李維拉這兩天也舉辦不少活動。今（7）日則是他的個人分享會，現場有不少基層棒球的球員和教練參與，不過活動舉辦方卻出了大包，有網友在觀看直播時發現，李維拉分享會舞台後方的背板上，竟將李維拉的名字「Mariano」拼成「Nariano」，雖然主辦方趕在分享會開始前補救，但仍難逃網友們猛烈的砲火，直呼「Mo變成No了」、「真的是丟臉丟到家了！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
由於本場李維拉分享會備受各界矚目，現場除了有基層棒球的球員、教練、名流人士外，網路也有媒體提供直播，不少死忠的球迷也在論壇聚在一起討論，想不到在李維拉登場前，眼尖的網友就發現後方背版的「Mariano」變為「Nariano」，而主辦單位彷彿在活動前才發現，緊急讓工作人員上陣將「N」補上一撇成為「M」後，分享會才正式開始。

▲（圖／翻攝至直播畫面）
▲李維拉分享會中，主辦方竟將李維拉的名字「Mariano」拼成「Nariano」，於是在活動前緊急修補。（圖／翻攝至直播畫面）
雖然緊急搶救，但網友和球迷們絲毫不買單，紛紛在PTT等社群上嗆爆「這樣也可以出包，太扯了」、「欸不是，這是對貴賓最基本的尊重吧」、「我以為經典賽開幕來的是Mo，原來是NO啊」、「全票棒球名人堂來台灣被強制改名」、「這又是誰的問題？」

雖然分享會前出現這樣的小插曲，不過李維拉在活動中並未受到影響，仍掏心掏肺的講述自己的職業生涯以及人生觀念，台下觀眾也聽的頻頻點頭；李維拉今日上午在台北舉行分享會，下午馬上會坐高鐵到台中舉辦訓練營，明日白天會先在台中洲際棒球場舉行唯一場專屬簽名會，並在晚間中華對戰巴拿馬的賽前上場開球。

▲（圖／翻攝至直播畫面）
▲雖然分享會前出現名字被拼錯的小插曲，不過李維拉在活動中並未受到影響。（圖／翻攝至直播畫面）



更多「經典賽開打」相關新聞。

當年王建民挨轟摔手套！李維拉為何沒上場？本人神回笑翻

挺中華隊還巴拿馬？李維拉燦笑神回應　來台最想吃水餃

經典賽／李維拉來台灣暢談王建民　自曝最想去「1地點」

經典賽／李維拉抵台了！點評A組競爭性十足：期待中華隊

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀