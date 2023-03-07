經典賽／李維拉公開活動名字被拼錯！球迷怒轟：超丟臉
MLB傳奇球星李維拉（Mariano Rivera）來台擔任WBC世界棒球經典賽開球嘉賓，在明（8）日比賽之前，李維拉這兩天也舉辦不少活動。今（7）日則是他的個人分享會，現場有不少基層棒球的球員和教練參與，不過活動舉辦方卻出了大包，有網友在觀看直播時發現，李維拉分享會舞台後方的背板上，竟將李維拉的名字「Mariano」拼成「Nariano」，雖然主辦方趕在分享會開始前補救，但仍難逃網友們猛烈的砲火，直呼「Mo變成No了」、「真的是丟臉丟到家了！」
記者張志浩/綜合報導
由於本場李維拉分享會備受各界矚目，現場除了有基層棒球的球員、教練、名流人士外，網路也有媒體提供直播，不少死忠的球迷也在論壇聚在一起討論，想不到在李維拉登場前，眼尖的網友就發現後方背版的「Mariano」變為「Nariano」，而主辦單位彷彿在活動前才發現，緊急讓工作人員上陣將「N」補上一撇成為「M」後，分享會才正式開始。
雖然緊急搶救，但網友和球迷們絲毫不買單，紛紛在PTT等社群上嗆爆「這樣也可以出包，太扯了」、「欸不是，這是對貴賓最基本的尊重吧」、「我以為經典賽開幕來的是Mo，原來是NO啊」、「全票棒球名人堂來台灣被強制改名」、「這又是誰的問題？」
雖然分享會前出現這樣的小插曲，不過李維拉在活動中並未受到影響，仍掏心掏肺的講述自己的職業生涯以及人生觀念，台下觀眾也聽的頻頻點頭；李維拉今日上午在台北舉行分享會，下午馬上會坐高鐵到台中舉辦訓練營，明日白天會先在台中洲際棒球場舉行唯一場專屬簽名會，並在晚間中華對戰巴拿馬的賽前上場開球。