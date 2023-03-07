2月CPI落至2.4%！主計總處：物價壓力仍存、服務類為主因

2月CPI月跌0.61％，經調整季節變動因素後漲0.17％，年增率達2.43％，1至2月平均較上年同期漲2.74％。
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主計總處上月CPI年增率3.04%，再次飆破3%，是自去年7月以來首次再見3字頭，2月年增率大幅度下降，而2月CPI年增率達2.43％，曹志弘解釋，主因為休閒娛樂消費需求增加，推升娛樂服務費用價格，加上外食費、肉類、房租、家庭用品及交通工具價格上漲，不過今年農曆春節連假較上年提前所產生的暫時性漲價因素，至2月已消退，與去年部份反映在2月有所不同，以及通訊設備價格下跌，抵銷部分漲幅。
若扣除蔬菜水果，漲2.43％，再剔除能源後的總指數，即核心CPI漲2.55％。值得一提的是，2月重要民生物資CPI仍達5.54%，續於高點，顯示民眾對於通膨的感受仍深。
3月CPI因去年基期較高，因此預估會比今年1、2月低，降至通膨警戒線2%的機會不大，目前通膨壓力仍然存在，今年全年預測仍在2.16%，曹志弘說明，油料價格雖跌，但無論是外食、房租或娛樂等相關服務費用相對較高，「服務業具有僵固性」，因此今年物價相對來說壓力仍存。他強調，此項預估未將「電價調漲」納入其中，待電價審議委員會過會，會再有所調整。