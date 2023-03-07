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謝國樑怨基隆捷運經費增 　蔡適應砲轟：換位置換腦袋

▲蔡適應表示，謝國樑應放下公子哥心態，與各方單位研析方案，不應恣意以一句話抹滅基層人員多年來的心血。（圖／蔡適應辦公室提供）
▲蔡適應表示，謝國樑應放下公子哥心態，與各方單位研析方案，不應恣意以一句話抹滅基層人員多年來的心血。（圖／蔡適應辦公室提供）

記者黃宣尹／綜合報導

基隆捷運案環評獲小組建議補正後通過，基隆市的分攤費需從17.7億增加到53.86億，基隆市長謝國樑聲稱這是買國產車，卻被推銷進口車，「門都沒有」。基隆的民進黨立委蔡適應今（7）日下午表示，謝國樑應放下公子哥玩模擬城市的心態，坐下來和各方單位研析方案，不應恣意以一句話抹滅基層人員多年來的心血。

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針對基隆捷運議題，謝國樑主張應由中央全額出資興建、營運，蔡適應說明，當初中央確有表達過全額出資，但因為民意有不同意見，因此交通部復提出優化捷運規劃，包含升級中運量、深入社區、與民生汐止線汐東段整合等等，雖然導致經費有相當上升，但也讓這條捷運獲得北北基市政府支持，以及民眾的接受。

蔡適應提醒，去年選舉時謝國樑的捷運廣告到處都是，當時各界早就知道北北基都有分擔款，謝國樑當時也沒有訴求要中央全額出資，卻在上任市長後說變臉就變臉，還拿「國產車、進口車」作出不恰當比喻，明顯是換位子換腦袋，對城市和區域發展絲毫沒有任何幫助。

蔡適應指出，近期因為缺工、原物料上漲，加上俄烏戰爭影響等多重因素，讓國內多項重大建設流標、追加預算時有所聞，光是雙北地區很多捷運建設都有這個困境，這不是基隆獨有的狀況。

他說，有在研究公共建設的人都知道這個趨勢，因此他雖然不是行政部門，但內部早有針對基隆各項建設進行初步盤點，如今也不見新北市、台北市大力反彈，建議謝國樑與其開直播抱怨，不如多花心思研究市政規畫。

蔡適應指出，謝國樑過去印象中的基隆「財政黑暗期」，已在自己過去幾年大力向中央爭取經費下成功擺脫。雖然基隆捷運分擔經費仍較沉重，但這是一個分年度編列的計畫，不可能全數透過舉債支付。

他說，自己已在5日表達要向中央爭取降低基隆分擔額度，並和鐵道局高層敲定會議討論，現在卻看到謝國樑隨口一句「門都沒有」口號，實在讓人非常不以為然。

蔡適應表示，尤其台北市政府很早就承諾願意多負擔經費，新北市政府也答應共用汐東段機廠和軌道車站，更願意主辦興建營運，善意卻換來謝國樑的打臉，請謝國樑負起市長責任，不要糟蹋基層公務員多年來心血，對外說清楚基隆市政府是不是不要基隆捷運了？

前基隆市長、內政部長林右昌上午受訪也表示，謝國樑應多努力一點，並多了解一下基隆捷運，53億多其中有10幾億，將近快20億應是土地部分經費，土地的取得可以用其他的方式，不一定要直接付錢。

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