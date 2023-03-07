Yahoo公佈「元宇宙世代白皮書」 年紀洩漏元宇宙觀點
Yahoo今（7）日公布亞太地區規模最大的「元宇宙世代白皮書」調查結果，剖析台灣、香港、新加坡、日本、澳洲和紐西蘭地區、1萬5千名13歲至65歲的受訪者對元宇宙的期待。在台灣市場發現千禧世代（25-40歲）及Z世代（13-24歲）知道元宇宙概念及對元宇宙興趣度在亞太地區排名第二；報告中也指出，元宇宙內的虛擬分身兩代製作的形象大不同，Z世代貼近真實外觀，反觀千禧世代喜歡打造全新形象。
記者周淑萍/綜合報導
根據Yahoo公佈的「元宇宙世代白皮書」，亞太地區有高達73%的消費者知道元宇宙；而網路原生代的消費者更是走在這股風潮的前端，有66%的千禧世代和Z世代期待元宇宙到來，他們共同組成「元宇宙世代」。調查中也顯示，千禧世代及Z世代對元宇宙的想像和期望不同，且對於虛擬社群、虛擬分身、沉浸式娛樂和創作自由度的看法也存在相當程度的差異。Yahoo國際消費者洞察暨數據分析總監蘇建勳表示：「市面上關於元宇宙發展潛力的議題討論很多，但卻很少人知道消費者的期望是什麼。這次調查讓行銷人員得以更了解亞太地區元宇宙世代的消費輪廓。」
Z世代重視虛擬社群建構與現有真實世界不同的社交圈，虛擬分身部分會重視能夠展現個人特色的機會。對千禧世代而言，元宇宙的重點在於強化和升級體驗，以及更豐富多元人脈的空間。千禧世代重視透過逼真的娛樂互動，享有沉浸式體驗。數位虛擬分身成為促進互動體驗的方式之一。對虛擬世界的交易和經濟活動抱持開放態度。
虛擬分身形象大不同，Z世代貼近真實外觀、千禧世代傾向打造全新形象。此外，1/3元宇宙世代曾接觸過NFT，亞太地區有31%的元宇宙世代已經研究過NFT，且有9%購買過NFT商品。品牌應用元宇宙更受青睞，亞太地區的消費者非常樂意接受把行銷或廣告活動應用於元宇宙的品牌。期待一個更安全、更易於進入的元宇宙。