Klook獨家聯手日本JR！「3步驟」在台灣就能訂好新幹線
赴日旅遊越來越方便了！旅遊電商Klook直接攜手日本JR鐵道公司，在平台上推出「日本新幹線對點票券預定」服務，台灣旅客只要輕鬆選擇好出發地、目的地，並選好出發時間，即可輕鬆預訂新幹線票券並選擇座位種類，更提供中文等多國語言的友善介面，台灣客也可免受語言隔閡輕鬆訂票。不僅如此，還有多達40種支付方式，讓你免找代購、代付，也可以輕鬆GET日本新幹線票券喔！
記者汪睿琦/綜合報導
Klook今（7）日宣布成為疫後市場唯一與JR鐵道公司獨家合作，在平台介面上推出點對點票券預訂，滿足現在越來越多自由行小資旅客，想一次玩遍日本多個地區再也不是夢！目前在Klook平台上，旅客只要輸入出發地、目的地，並選擇出發日期，就能一覽所有班次，操作就像在台灣用app訂高鐵票一樣簡單！
旅客如果會擔心海外信用卡跨海消費刷不過等問題，Klook表示，目前平台支援全球15種語言、40多種以上支付方式，因此購票全程可提供友善的中文等多國語言介面與多元付款形式，讓各國旅客可用熟悉的語言和支付方式購買車票，不用再花額外一筆錢找代付服務。
另外，樂桃航空今（7）日起推出4/9啟航快閃名古屋優惠，不住宿來回快閃新台幣4000元起，旅客早上6:30抵達名古屋開玩，深夜返回機場回台灣，停留時間約16小時45分鐘，深入名古屋一日生活圈玩透透，即日起3/7～7/11開搶，喜歡快閃玩日本的朋友們別錯過！