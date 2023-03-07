赴萬華談都市回收業困境 洪申翰：蔣萬安市府應負責規劃
台北市萬華區寶興街某回收站遭檢舉土地使用違規，並在上月停業。在地青年團體「五角拌」於4日舉辦展覽「在回收場消失之後」，並邀請民進黨立委洪申翰及學者專家到場演講，探討都市中回收業的困境。洪申翰表示，台北市長蔣萬安領導的台北市政府應正視都市需要回收業的需求，負起責任規劃回收站和拾荒者的合法空間。
記者黃宣尹／台北報導
洪申翰指出，根據《臺北市土地使用分區管制自治條例》，只有工業區、農業區、保護區可以設置資源回收站，但生活或商業物資回收需求最大的住宅區，反而完全不具有合法設置的機會。
然而，台北市現有回收站有將近六成都設置在住宅區內，且都是違法設置。當一座城市的空間計畫，讓市區內幾乎所有的回收站都「被迫違法」，該檢討的可能不只業者，市政府有責任解決問題。
洪申翰也提到，拾荒者（資收個體戶）每年整理將近60萬噸的回收物，數量和官方清潔隊能協助的差不多，若能在社區內就近處理回收物，拾荒者以手工進行精細的分類，也讓廢棄物可以更加精準的回收再利用。
洪申翰強調，不論是「質」或「量」，回收站與拾荒者都是非常重要的都市廢棄物處理的隱藏版大幫手。他建議，既然人口集中的住宅與商業區域有回收站設立需求，台北市政府有責任在都市空間中合理規劃回收站設置，提出更多管理、輔導資源。
至於居民長期抱怨回收站的髒亂，洪申翰認為，髒亂問題不能只怪回收業者與拾荒者，市政府應協助改善回收站的安全與環境衛生，而不是躲起來，放任回收業者與在地居民，在缺乏政府資源的狀況下互打互槓。
洪申翰舉例，從高雄市訂立自治條例來納管小型回收站，輔導業者達到環保法規要求，可以看見這不是做不做得到，而是想不想做的問題。