「最美空姐」林佩瑤幫婆婆慶生！網見合照驚呆：根本姐妹
曾經是星光二班成員的女星林佩瑤，因亮麗外型擁有「最美空姐」的封號，2019年閃嫁名廚武俊傑，兩人婚後生活甜蜜，近日她也曬出全家人幫婆婆慶生的合照，婆婆的凍齡美貌曝光後，讓網友們瞬間驚呼：「妳跟婆婆比較像姐妹，不像婆婆跟媳婦耶！」
記者賴禹妡/台北報導
林佩瑤昨（6）日在臉書上貼文，表示前幾日提早幫婆婆慶祝生日，全家人一起到餐廳聚餐，除了林佩瑤夫妻檔，還有嫂嫂一家人同行，而林佩瑤也曬出婆媳合照，只見婆婆留著一頭烏黑亮麗的秀髮，還有一雙深邃大眼，打扮相當時髦，可說是完全凍齡的美魔女。
林佩瑤也透露，每次放上婆婆的照片，都會出現一堆網友私訊大讚「婆婆也太美太年輕了吧！」因此特地發文分享婆婆美照表示，「來！你們的私訊婆婆看不到，以下開放留言誇獎婆婆，讓今天生日的婆婆心花怒放一下」。
照片曝光後，網友看完紛紛驚呼，「貴婦等級的婆婆真的好有氣質好美唷」、「真的太不可思議，一家女生都高顏值」、「看過婆婆本人真的很美很有氣質」、「哇賽！這是我看過世界上最美的婆婆呀」、「高顏質的一家人」。也有不少人直言，「你跟婆婆比較像姐妹，不像婆婆跟媳婦耶」、「是姐妹，不是婆媳」、「不是姐妹嗎？哪裡有婆婆」、「真的是姐妹無誤」。