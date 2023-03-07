3月出口篤定連7黑！財部估Q1探底、也是金融海嘯最冷一季

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觀察出口主要市場，2月僅對日本出口連2個月成長，年增1%，主要是電子零組件外銷暢旺，而我國2月對其他市場出口均呈減勢，又以對中國大陸與香港年減30.2%，跌幅最鉅，主要貨品出口全數下滑，除反映全球電子產業景氣走弱，也反映中國大陸內需復甦步調低緩，導致對中國大陸與香港出口少了47.5億美元，占我國總出口減少金額的3/4，影響度高達7成5。而對美國、東協、歐洲各年減13.7%、11.1%、4.8%。
累計1至2月，對陸港、東協、美國出口分別下滑31.8%、19.2%、14.1%，皆為近14年同期最大降幅，其中對陸港出口占總出口比重34.3%，創20年來同期新低；對歐洲、日本出口分別減0.9%、增2.1%。
對於出口展望，由於高效能運算、資料中心、車用電子、人工智慧等新興應用及數位轉型商機，可望挹注我國出口動能，惟全球通膨、主要經濟體升息壓力仍在，外貿需求持續降溫，加上俄烏戰爭膠著、美中科技爭端等不確定性潛存，國際經濟前景偏向保守，財政部認為，我國上半年出口仍將承受相當壓力，有待密切關注後續發展。
蔡美娜進一步指出，2月底主計總處有重新修正今年經濟預測，也一如預期大幅下修今年我國出口展望，而且復甦期程也往後推延一個季度，最主要是反映目前全球終端需求改善幅度及整體經濟修復力度仍處於相對疲弱水準，另一方面反映國際機構也下修美中輸出成長，這些因素其實都會牽制我國出口表現。
所以，她表示，根據主計總處最新預測今年出口會收縮5.8%，也是近8年來最大降幅，尤其上半年受到去年基期偏高影響，減幅會高達1成5，其中第1季又是金融海嘯以來最冷的一季，也是今年低點所在，之後才會逐季改善，第4季才會止跌回升。
至於3月出口表現，蔡美娜說，由於主計總處最新預測第1季出口值1023億美元，扣除1、2月已實現部分，3月出口要有397億美元，這個目標是有相當難度存在，財政部預估3月出口值可能在350億至365億美元之間，年減幅度在16%至19.5%之間，也就是說，3月出口篤定會連7黑。