近期變暖別大意！下週「冷氣團」來勢洶洶 影響時間出爐
近期台灣清晨各地雖然受到「輻射冷卻」作用影響氣溫偏低，但白天開始陽光加熱快速，晴到多雲的天氣感受較為舒適，中央氣象局指出，明（8）日環境風向為東偏南風，因此各地白天高溫還會再上升攝氏2度左右，且一直到週六（3/11）都是維持晴到多雲的穩定天氣，僅東半部會有零星降雨；需要提防的是下週日（3/12）水氣稍增、下週一（2/13）大陸冷氣團侵襲，將出現較大幅度的降溫，實際情況還有待後續觀察，請民眾持續留意最新天氣資訊。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局預報員趙紘表示，明日清晨仍有輻射冷卻影響，各地氣溫偏低，北部和中部攝氏13度、南部和東部攝氏16度，竹苗地區可能會有攝氏10度或以下的低溫，到了白天回溫明顯，北部和中部高溫攝氏26度、南部攝氏28度、東部攝氏25度，整體來說由於風向有點偏南，因此白天高溫上升攝氏2度左右，體感會更溫暖。
降雨部分，趙紘提及，明日幾乎沒什麼下雨的情況，各地都是晴到多雲，頂多東半部出現一點飄雨，但也很不明顯，因此南部缺水問題暫時無解，提醒民眾節約用水；此外明日至下週六天氣狀態都類似，氣溫維持在白天溫暖、日夜溫差大的模式，降雨則是東半部零星短暫雨為主。
而時間來到下週日時，水氣會略微增加，屆時雨區除了東半部外，北部山區也將出現下雨的情況；趙紘提醒，下週一大籠冷氣團南下影響，不過影響時間只持續到下週二（3/14）清晨，白天起冷空氣就會逐漸減弱，因此最冷的時間點落在下週一晚上至下週二清晨，實際溫度還有待後續觀察，不確定性較大，請民眾時刻留意，並做好禦寒準備。