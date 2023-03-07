免排隊！老饕曝炸醬麵「隱藏吃法」　這樣煮夭壽好吃　

經典賽／全聯啤酒零食85折！「猜中冠軍隊」拿萬國行李箱

▲因應WBC世界經典棒球賽即將開打，全聯福利中心主打飲料、啤酒、零食85折起優惠。（圖／全聯提供）
▲因應WBC世界經典棒球賽即將開打，全聯福利中心主打飲料、啤酒、零食85折起優惠。（圖／全聯提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

WBC世界經典棒球賽3/8即將開打！看球必備零食、啤酒，量販也紛紛推出限定優惠，全聯飲料、啤酒、零食85折優惠起，成功預測冠軍隊伍還能抽萬國通路行李箱活動；家樂福指定商品每滿299元送15元現金抵用卷，「家速配APP」預測冠軍立即享滿888元折100元，成功猜中獲贈免運折扣碼。

我是廣告 請繼續往下閱讀
全聯

全聯自即日起至3/16推出零食、啤酒、飲料85折起優惠，包含「金車噶瑪蘭Buckskin柏克金三月啤酒330ML六入組」特價188元；「虎牌冰釀啤酒330ML六入組」4組特價599元、平均一組149.75元；「ASAHI SUPER DRY啤酒500ML四入組」特價197元等。

▲三五好友一起看球，別忘了先囤啤酒、零食、飲料。（圖／品牌提供）
▲三五好友一起看球，別忘了先囤啤酒、零食、飲料。（圖／品牌提供）
3/6至3/20，門市消費發票金額單筆滿200元，登錄預測2023棒球經典賽冠軍隊伍，就有機會抽到萬國通路好禮，包含萬國通路20吋旅行箱 （市價5,280元，共4名）、萬國通路13吋手提箱（市價4,580元，共12名） 、萬國通路1,000元商品券（市價1,000元，共16名）。

家樂福

即日起至3/14購買指定商品每滿299元送15元現金折抵卷。3/8-3/14 「猜猜誰是棒球賽冠軍！」在家樂福的快速配送服務「家速配APP」，結帳輸入您預測的20個棒球賽國家隊伍誰是冠軍，除了可以立即享有滿888元折100元優惠，猜對的人還將獲贈99元免運折扣碼乙組！

大潤發

3/9至3/22推出滿千送百優惠，消費者於活動期間內購買指定品牌飲品、零食、冰品、酒品、泡麵等超過上千支商品，單筆消費滿1,000元（不含品牌電器及生鮮商品），送100元現金抵用券，全台限量40,000張，每人每卡期間限領2張，可於3/23~4/5使用。

▲大潤發於3月9日至3月22日推出滿千送百優惠，零食商品現在買正是時候。
▲大潤發於3月9日至3月22日推出滿千送百優惠，零食商品現在買正是時候。（圖／品牌提供）



更多「經典賽開打」相關新聞。

經典賽／5大餐廳挺中華隊！室內外全程轉播、免費喝啤酒

經典賽／不吃肉圓披薩！義大利隊嗨嗑「它」　掃空10道菜

店員好神！全家喝得到「現打木瓜牛奶」　4口味果昔開賣

限今天！7-11四季春買10送10、紅茶13元：比Toyz店還便宜

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀