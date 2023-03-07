經典賽／全聯啤酒零食85折！「猜中冠軍隊」拿萬國行李箱

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全聯自即日起至3/16推出零食、啤酒、飲料85折起優惠，包含「金車噶瑪蘭Buckskin柏克金三月啤酒330ML六入組」特價188元；「虎牌冰釀啤酒330ML六入組」4組特價599元、平均一組149.75元；「ASAHI SUPER DRY啤酒500ML四入組」特價197元等。
3/6至3/20，門市消費發票金額單筆滿200元，登錄預測2023棒球經典賽冠軍隊伍，就有機會抽到萬國通路好禮，包含萬國通路20吋旅行箱 （市價5,280元，共4名）、萬國通路13吋手提箱（市價4,580元，共12名） 、萬國通路1,000元商品券（市價1,000元，共16名）。
家樂福
即日起至3/14購買指定商品每滿299元送15元現金折抵卷。3/8-3/14 「猜猜誰是棒球賽冠軍！」在家樂福的快速配送服務「家速配APP」，結帳輸入您預測的20個棒球賽國家隊伍誰是冠軍，除了可以立即享有滿888元折100元優惠，猜對的人還將獲贈99元免運折扣碼乙組！
大潤發
3/9至3/22推出滿千送百優惠，消費者於活動期間內購買指定品牌飲品、零食、冰品、酒品、泡麵等超過上千支商品，單筆消費滿1,000元（不含品牌電器及生鮮商品），送100元現金抵用券，全台限量40,000張，每人每卡期間限領2張，可於3/23~4/5使用。
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