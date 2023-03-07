威力彩頭獎在南部 「電腦選號」中頭獎？他曝絕妙天選碼
威力彩頭獎獎金高達11.5億元，3/6終於開出頭獎，終結13槓！台彩公布2注中頭獎分別落在高雄與台南兩縣市，得主預計分別可得5.8億元。根據台彩先前曾發布的「億萬頭獎得主」3大特質，指出「電腦選號」比率高過5成6，有網友在此波11億頭獎拚搏，使出「電腦選號」大招，未料出現一組超好背的「天使數字」，讓人笑著笑著就哭了。
記者徐銘穗/綜合報導
頭獎獎金11.5萬元的台灣彩券第112000019期威力彩中獎獎號，第一區獎號由小到大依序為02、13、17、20、25、28，第二區獎號為06。頭獎有2注中獎，分別是台南歸仁區的「八九九彩券行」和高雄苓雅區的「天福彩券行」，11.5億獎金將由2注平分，預計每人可分得5.8億，是今年至今最高的獎金。
「威力彩電腦選號中頭獎都是真的？」原PO在PTT發文表示，新聞最常中頭獎的都是電腦選號，未料他的電腦選號卻開出一組「天使數字」，「1到8沒有7，外帶棒球王牌18號，小弟到現在都還沒去搜尋跟對獎，我想我不是致富了，就是在致富的路上，我果然是天選之人！」
網友紛紛留言，「你是公務員嗎？進去之前有看到蝴蝶蟑螂老鼠嗎？沒有的話就不會中！」、「電腦選號=黨幫你選的 ，懂嗎！」、「樂透十幾年了，頭獎人從來沒曝光過，你敢信？」、「電腦選的那麼多人 只是不中的都是你而已！」