名家論壇》黎榮章／林明溱敗選國民黨再吹世代交替風

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國民黨在南投立委補選失利，被視為2024大選的一大警訊，而藍營天王朱立倫、侯友宜、郭台銘在這場選戰中扮演何種角色，也成為檢視他們政治能量、政治判斷的一大指標，攸關朱、侯、郭誰能爭取到代表國民黨參選總統的那張門票。郭台銘目前還未成功返回國民黨，不是黨員，他僅在選前透過臉書發文替林明溱拉票，和整場選舉的關聯性最低，在選舉結果出爐後，引發的相關討論量自然最少，只有9百餘則聲量；朱立倫身為黨主席，負責提名、輔選，因此選後被討論的量明顯高於郭台銘，共4.1千則，而林明溱敗選，很大一部分是因其團隊策略出錯，不能全怪朱立倫，所以朱立倫的聲量好感度為0.32是三人最佳。
而好感度墊底的是新北市長侯友宜。侯友宜被認為是目前藍營最強天王，但在這次南投補選，他缺席了選前之夜，只錄影片獻聲，讓國民黨團結牌破功，選後新聞媒體興起檢討侯的聲浪，認為侯友宜從2021年四大公投開始，一直與國民黨保持距離，2022地方選舉，侯也持續待在新北「好好做事」，不像2018年韓國瑜走出高雄掀起全台韓流，直到這次南投補選，侯仍未扮演藍營支持者心中期待的「超強母雞」，反映在網路聲量上，侯的討論度最高，好感度最低，只有0.25。
不過，若觀察臉書上泛藍政治粉專，在南投立委補選後的貼文話題走向，卻發現與整體輿情風向不太一樣的情況。泛藍粉專中，檢討林明溱、朱立倫的聲量頗多，其中最多的是批評朱立倫不該提名林明溱，將近2成，算是對朱立倫、林明溱各打五十大板；值得注意的是，有11.3%的聲量認為應該世代交替、7.9%認為國民黨應給年輕人機會，還有7.2%認為黨主席應該換人做。另外侯友宜過去常被深藍營支持者認為不夠忠誠，這次有7.2%的泛藍粉專貼文替侯友宜喊冤，認為他倒楣背鍋，還有5.3%的泛藍粉專貼文諷刺國民黨每次敗選都抓侯友宜當戰犯。顯然這一場選舉下來，又讓藍營內部吹起「世代交替」之風，而朱立倫必須獨自承受領導能力被質疑的壓力。
回顧這場南投補選，候選人明顯是影響選舉成果的關鍵之一，林明溱從集集鎮長開始，一路當過南投議員、立委、縣長，是南投人熟悉的老面孔，少了新鮮感，敗選他本人難辭其咎，但這個結果也重重敲醒國民黨，國民黨不能仗著九合一大勝、民進黨氣勢低迷，就以為2024勝券在握，提前開始內亂，國民黨必須意識到，重返執政的前路仍充滿荊棘，世代交替的呼聲亦仍未散去，朱立倫身為黨主席，必須認清民意，時刻警惕，才有可能帶領國民黨團結勝選，奪回政權。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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