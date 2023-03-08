今起喝5天！7-11珍珠奶茶「買一送一」 挑戰珍奶最低價
今（8）日為7-11珍珠奶茶開賣首日，APP行動隨時取自3月8日至3月12日，連續5天每天推出珍珠奶茶買1送1限量優惠，換算下來單杯30元，別忘自帶環保杯可多折5元，25元挑戰市面上最低價珍奶的寶座！同時8日也是全家一日限定的「一起喝茶8」，私品茶55元系列飲品買2送1，包括珍珠紅茶、奶茶、檸檬紅茶可任選任搭。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-ELEVEN自3月8日起，推出24小時皆可暢飲的CITY PEARL珍珠奶茶，在全台超過6600間門市強勢登場，從此之後半夜也能隨時喝到手搖飲料店相同的珍珠奶茶。且今起至3/12，連續5天每天推出珍珠奶茶買1送1限量優惠，換算下來單杯只要30元，自帶杯折扣可多減5元，等同於單杯價格最低只要25元，相比市面手搖飲價格相當優惠，活動每日限量5000組，每日凌晨12點準時開賣，想要嘗鮮的可得抓緊腳步，門市也同步推出嘗鮮優惠價49元。
同時，8日登場的還有全家一日限定的「一起喝茶8」，私品茶55元系列飲品，在APP隨買跨店取任選買2送1，包括蜜香玫瑰茶歐蕾、仙女珍珠紅茶、仙女醇奶茶、小清新檸檬飲、紫蘇飲、紅烏龍醇奶茶、高山青醇奶茶、檸檬紅烏龍、檸檬高山青，兌換期限可至3/31。