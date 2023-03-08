女神節「植」感主題房限時開搶！加碼粉色甜品引爆網美心
今（8）日為38婦女節，在這專屬女孩的節日中，怎能不揪上閨蜜好好享受、大拍網美照？位於台北南港的六福萬怡酒店今起推出「寵愛女王假期住房專案」，包括每天限量2間的「夢幻植感房」、限定特調「皇后陛下」，還有各式粉紅色系糕點、甜品全都在3/8女神節限時登場，一路開賣到3/31，絕對引爆你的網美心！
記者汪睿琦/綜合報導
搭上時下最夯的「植」感生活，六福萬怡特地將客房設計成森林系風格，讓你在入住期間，彷彿睜眼就被森林圍繞。住房專案售價5588元（包含一泊二食），另外專案內除享有buffet餐食服務外，每房還會送上2杯The Lounge大廳酒吧限定萊姆酒特調「皇后陛下」，尊榮享受簡直不要太chill。
另外除了住房專案，六福萬怡也推出多項粉紅色系甜品，像是The Lounge大廳酒吧的「莓好戀情」、粵亮廣式料理則獻上「榛愛莓果」蛋糕，還有一禮烘焙房的「粉色女王月」的3款粉紅色麵包、甜點，每一項商品都能輕易引爆少女心！
除了吃、住方面，女神們也要好好保養愛自己，凱撒大飯店為響應3月婦女節推出為期一整個月的「女王節愛美の住房專案」。3月期間入住每晚含早餐只要3388元起，更特別攜手台灣知名電商保養品牌送上價值千元的美麗好禮包，讓在外出遊的各位不用瓶瓶罐罐也能輕鬆的享受夜晚的保養時光。