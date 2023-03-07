協助小型微型餐飲業 王美花：疫後特別預算將加大力度
連鎖暨餐飲業今（7）日舉行春酒聯誼餐會，會前立法院審議特別預算議題，成為關注焦點，究竟此項特別預算通過後，商業、服務業可享有哪些幫助？經濟部長王美花指出，商業餐飲將聚焦於疫情期間生意比較不好的小型、微型餐飲業，希望能加大力度找尋協助辦法。
記者鄭妤安／台北報導
行政院1月份提出《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》草案，目前正於立法院如火如荼審查中，規劃以3800億元強化整體經濟、社會韌性及應變能力。
各界關切此項特別預算對商業、服務業有什麼幫助，王美花表示，經濟部業務管轄範圍廣，商業、服務業又分商圈、夜市、市集，以及一般服務業，所以這幾個單位綜合起來確實有好幾個方案，像是商業餐飲將聚焦於小型、微型餐飲業，因其疫情期間生意比較不好，因此希望能加大力度，找尋協助辦法。
她指出，經濟部也請商業司再與業者做更細緻的討論，看如何利用相關的補助較為妥當，昨（7）日也針對商圈跟市集開了一次會，大致上業界對此部分沒有意見，也蠻滿意的，「僅希望特別預算趕緊通過。」
關於服務業的缺工問題，王美花則表示，餐飲、旅宿、觀光的部分，勞動部也在思考相關方案，像是如何與雇主合作，調高薪資，吸引員工願意前來工作，待此方案定案後，會由勞動部向大家說明，缺工問題也都在解決當中，皆在密集的討論。