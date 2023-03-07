日本民調86.2％受訪者憂「捲入戰爭」 擔心國際緊張對立
日本內閣府今（7）日發佈《自衛隊及防衛問題相關輿論調查》結果，調查顯示有86.2的受訪者擔憂有捲入戰爭的危險，是此調查自2009年以後的新高數字。而被問到為什麼擔心捲入戰爭，高達85.7％的人回答因為「國際性緊張和對立」。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《共同社》報導，這次調查針對18歲以上日本男女，共發出3000份問卷，回收率為53.4％。被問到「日本是否有捲入戰爭的危險」時，有86.2%的受訪者回答「有」或「傾向於有」，而繼續被問到捲入戰爭的理由時，85.7%的人回答「國際性緊張和對立」，接著依序是38.2%的人認為「聯合國功能不足」，28.2％的人認為「自衛能力不足」，11.7％的人認為「日美安保條約的存在」。
至於被問到「自衛隊的規模怎樣比較好」時，53.0%的受訪者回答「當前程度就好」，41.5％的受訪者回答「增強比較好」。對於期待自衛隊發揮什麼作用，88.3%的受訪者回答「災害派遣」，78.3％的受訪者回答「確保國家安全」，77.7%的受訪者回答「在受到武力攻擊時保護國民」。
而是否贊同大學研究機構和民間企業，將先進科學技術用於防衛？83.6%的受訪者回答傾向贊成，15.1%的受訪者表示反對。
對於調查結果，日本內閣府認為這反映出人民認知到由於俄烏衝突、中國和北韓的動向等等，導致安全疑慮的風險程度增加了。不過受疫情影響，調查是採用郵寄問券回收，而在2018年之前同調查是採用面對面詢問，因此對於調查結果的解讀，在和過去對比時並不能單純只看數字。