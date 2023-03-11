奧斯卡影后之爭！楊紫瓊強碰凱特布蘭琪　3黑馬有望殺出

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現年60歲的馬來西亞演員楊紫瓊，幾乎把她的一生都奉獻給電影，早期親自上陣的功夫片不勝枚舉，還曾因此摔斷頸椎，斷了3根肋骨差點癱瘓，也因為這樣的拚勁，楊紫瓊獲得好萊塢肯定，受邀演出《007：明日帝國》成為首位亞裔的龐德女郎，大受好評，進而開啟好萊塢之路。
更讓人敬佩的是，楊紫瓊也努力打破外界對亞裔女星的刻板印象，也嘗試各種戲路，包含傳記電影《翁山蘇姬》、《瘋狂亞洲富豪》等等都能看到楊紫瓊的精彩演出。這次在《媽的多重宇宙》中，楊紫瓊就完美詮釋華人社會女性，必須為了家庭放棄一切，藉此告訴世人可以脫離舊有框架，證明愛仍有很多種延續的方式來維持。
《媽的多重宇宙》也讓楊紫瓊再度爆紅，更榮獲各項大獎提名，目前已經拿下金球獎最佳音樂及喜劇類電影女主角獎，以及美國演員工會最佳女主角獎，同時也是奧斯卡頒獎典禮前最後一個揭曉的指標獎，有望擊敗最強大的競爭對手凱特布蘭琪，楊紫瓊絕對是今年的大熱門。
不能小看的新生代性感尤物！安娜德哈瑪斯來勢洶洶
33歲古巴女星安娜德哈瑪斯，從小就在貧民窟長大，靠著個人努力順利就讀古巴國家戲劇學院，並在家鄉開始演戲，年僅18歲就搬到西班牙追求演員夢，短短兩周就憑藉影集《寄宿學校疑雲》打開知名度。
不過，真正讓安娜爆紅的是，她在2017年的電影《銀翼殺手2049》當中飾演一位人工智慧立體投影的虛擬角色而聞名，瞬間成為好萊塢最受矚目的新星，後來接演的懸疑電影《鋒迴路轉》，使她獲得人生第一個全球獎最佳女主角提名（金球獎音樂及喜劇類），以及《007：生死交戰》當中化身美艷、風趣、強悍於一身的龐德女郎，也打破外界對於角色的既定印象。
而在電影《金髮夢露》中，安娜就扮演50、60年代的性感女星瑪麗蓮夢露，並帶領著觀眾體驗傳奇女神的一生，雖然劇情遭到不少人批評，但安娜的演技無疑是這部片的救星，透過細膩的肢體語言，以及勾動人心的表現，宛如瑪麗蓮夢露真的在螢幕上，也讓安娜成功殺出重圍，瞄準奧斯卡影后寶座。
爆冷入圍飽受爭議！「安德麗亞是誰」飆熱搜
現年41歲的英國演員安德麗亞瑞斯波羅格（Andrea Louise Riseborough）曾主演過《遺落戰境》、《鳥人》和《阿姆斯特丹》，這屆以獨立電影《致蕾絲莉》入圍本屆最佳女主角。由於該部電影口碑雖然好，但票房慘烈，結果安德麗亞卻擠下呼聲極高的《女王》薇拉戴維斯，以及《提爾：純真之死》的丹妮爾戴德維勒順利出線，卻也引發外界質疑，捲入違規拉票的疑雲。
不過，安德麗亞在電影中的表現相當出色，飾演一位單親媽媽，以為中了樂透就能改變人生，殊不知在短短6年跌落谷底，也讓她重新開始思考自我，最終坦然面對失敗，也帶領著影迷體驗支離破碎的人生故事。看似簡單的劇情故事，卻獲得許多名人背書，包含美國前總統歐巴馬、男星艾德華諾頓都給予好評。
就連角逐影后的競爭對手凱特布蘭琪、楊紫瓊也都公開支持安德麗亞，認為安德麗亞的入圍毫無爭議，後來美國影藝學院也以名人宣傳手法不嚴重、不致影響會員投票意願，讓事件塵埃落定，也使得更多人對這部片充滿好奇，也讓安德麗亞的演技掀起討論，很可能成為今年奧斯卡影后的大黑馬。
楊紫瓊的最大對手！凱特布蘭琪再度叩關小金人
奧斯卡影后凱特布蘭琪，今年憑藉新作《TÁR塔爾》再度殺出要和楊紫瓊競爭最佳女主角寶座，現年53歲的她，總共獲得7次奧斯卡提名，以及2次的奧斯卡影后，還有金球獎、美國電影學院獎等等，戰績相當輝煌，更證明她的演技實力，早就獲得國際認可。
電影中，凱特布蘭琪扮演著風格霸氣的女指揮，卻又帶點傲慢、強迫症的特徵，為了這部導演為她量身打造的電影，凱特布蘭琪下了非常多的功夫，要學會德語、美式英語，還有鋼琴以及指揮棒等等，她認為，這樣才能融入其中，完全進入角色，是個非常大的挑戰，「因為我必須把這個角色演活，好讓觀眾對她的故事產生感情連結，因為她是一個其實並不瞭解自己的女人。」
目前凱特布蘭琪因《TÁR塔爾》已經橫掃奪下全球27個最佳女主角獎項，包括金球獎劇情類電影最佳女主角、評論家選擇電影獎最佳女主角以及「英國奧斯卡」之稱的英國電影學院獎最佳女主角獎，等於各大奧斯卡風向球都朝向著她，這屆的奧斯卡影后可以說是屬於凱特布蘭琪以及楊紫瓊的對決，結果獎落誰家，備受矚目。
4次和奧斯卡擦肩而過！首座小金人再等等？
現年42歲的美國演員蜜雪兒威廉絲，演藝之路相當順遂，作品無數，包含《斷背山》、《夢露與我的浪漫週記》、《金錢世界》、以及近年來最廣為人知的漫威系列電影《猛毒》、《猛毒2：血蜘蛛》，這屆則以名導史蒂芬史匹柏的半自傳電影《法貝爾曼》，入圍今年奧斯卡女主角提名。
在電影中，蜜雪兒詮釋一名不受社會拘束的現代女性，不顧一切也要追尋自我，最終與丈夫離異，導致家庭分裂，也間接影響孩子的個性與人生。蜜雪兒透過演技成功讓觀眾看見一位放蕩不羈的媽媽，如何在家庭現實與個人期望下進行內心的拉扯。
這部電影也恰巧跟楊紫瓊的《媽的多重宇宙》呈現對比，不過劇情全聚焦在史蒂芬史匹柏的化身法貝爾曼身上，即便蜜雪兒的精湛演技獲得影評人肯定，但相較其他入圍者來說，蜜雪兒的角色故事略顯單薄，發揮的空間被壓縮，再加上這屆有楊紫瓊與凱特布蘭琪等強大的對手，蜜雪兒戰力薄弱，如果這次真能拿到人生第一座小金人，一定會成為網路一大話題。