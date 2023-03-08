亞幣嚇趴！美聯準會主席釋「鷹」 新台幣早盤重貶近2角
美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在國會暗示利率可能升得更高、維持更久，市場憂心聯準會3月下旬可能升息2碼，美股重挫，美元指數衝破105，來到3個月新高，亞洲主要貨幣兌美元嚇趴，新台幣兌美元今（8）日早盤亦重貶近2角，一度來到30.784元，目前在30.73元震盪整理。
記者顏真真／台北報導
鮑爾在出席國會首場聽證會時提到，美國年初經濟活動暢旺，一定程度上扭轉去年底通貨膨脹趨緩的走勢，可能促使3月聯邦準備理事會（Fed）決策官員思考更積極調高利率，最新經濟數據比預期還好，意味利率最終水準可能會高於先前預期。如果整體數據指向有必要加快緊縮，將準備加快升息步調。
鮑爾此話一出，美股3大指數一路向下，其中道瓊工業指數終場重挫574.98點，跌幅1.72%，收在32856.46點。台股今日早盤也開低走低，一度來到15775.86點，跌82.03點，目前跌幅收斂至60餘點。
國際匯市部分，美元指數衝破105來到3個月新高，亞洲主要貨幣兌美元趴軟，其中韓元今日早盤大貶來到1315.85兌1美元，日圓兌美元也進一步走弱來到137.3附近，人民幣中間價亦大幅下修至6.9525兌1美元，離岸人民幣兌美元則盤整偏升在6.988附近。
至於新台幣兌美元今日早盤一開盤也重貶1.06角，以30.7元開出，在台股走跌及亞幣趴軟下，進一步下探30.784元，大貶1.9角，但由於台股跌幅收斂，新台幣貶幅也未進一步擴大，目前在30.722元至30.73元震盪整理。