經典賽／「打擊是贏球關鍵」　荷蘭教頭：賽程對我們有利

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先談到本屆賽事荷蘭隊的內野配置，擁有豪華的三名大聯盟等級游擊手，Meulens教練說，過去游擊位置的不二人選絕對是Andrelton Simmons，但這次他希望讓Xander Bogaerts來鎮守這個位置，並且原本是預定讓Jonathan Schoop鎮守一壘防區，Didi Gregorius首二壘，但後續做出調整互換，他們都在最佳的陣容當中，相信能做出最好的安排。
Meulens認為，教練的「信任」對選手來說非常重要，陣中有許多選手曾參加過經典賽，並且也有非常豐富的經驗，雖然球隊的防守以及投手陣容都很棒，但打線已經慢慢進入狀況，相信「打擊」會是本屆賽事贏球的關鍵之一。
大聯盟明星守護神Kenley Jansen選擇不來台參與首輪賽事，Meulens表示有跟他談過，Jansen認為他還沒準備好，所以選擇留在美國調整自己的狀況，而且Jansen在休賽季也換了一支新的球隊，所以他完全尊重Jansen的選擇，並且希望若荷蘭隊能打到邁阿密四強賽的話，Jansen能再重新加入到陣容當中。
關於本屆賽事被分在A組，Meulens認為這是個實力非常平均的一組，巴拿馬、義大利、古巴陣中都有許多大聯盟好手，中華隊也有許多選手在各國打球，實力同樣非常堅強，所以每一場比賽都必須全力以赴。
賽事前兩天要連打兩場午場比賽，Meulens不覺得是「地獄賽程」，反而認為對荷蘭有利，因為球隊還有時差問題，所以最近選手們都很早起，前兩天早場比賽後，中間還有一天休息時間，能好好備戰後面的晚場比賽，希望運用這樣的賽程派出最好的陣容應戰。
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