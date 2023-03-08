謝國樑怨基隆捷運經費增　賴品妤轟不應只抱怨、籲籌財源

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賴品妤指出，基隆捷運將串聯整個基隆河河谷廊帶，連接汐止銜接至南港，並與捷運汐東線共軌整合，形成更完整的軌道運輸網路，是汐止、基隆、大東北角地區居民期盼已久的軌道建設，對於整個汐止、基隆、大東北角地區的產業發展，乃至北北基都會圈的進步整合也將產生長遠的正向影響。
賴品妤提到，2020年3月初當時即與民進黨立委沈發惠、新北市議員張錦豪就板南線由南港東擴至汐止，以及基隆輕軌議題召開過協調會，要求交通部必須積極處理，而後經中央、地方各單位努力協調，才達成現在興建基隆捷運的共識。
賴品妤指出，基隆捷運計畫總經費因近年各項成本上漲，從原本預估的425億上調至697億，基隆市分攤基捷經費從17億增至53億多，謝國樑就雙手一攤耍賴，實在很難想像身為地方首長居然對於政見的實現如此兒戲，如同基隆市議員張之豪所說「如果每個縣市都像謝國樑這樣『我覺得都讓中央來做』，那選來當基隆市長做什麼」。
賴品妤建議，謝國樑面對問題不應只是大張旗鼓抱怨，應該要好好花時間通盤研究市府財政以及市政規畫狀況，積極與中央、雙北充分溝通，想辦法籌措財源解決問題，這才是有效促進基隆市民與大東北角居民發展權益的正本清源之道。