泰好玩！泰國觀光業強勁復甦 出遊成本最低國家排名第四
新冠疫情趨緩後，各國邊境陸續解封，被關了三年的國際遊客紛紛出國旅遊，其中最受歡迎的國家，莫過於泰國，雖然和疫情前的2019年仍有差距，但泰國可說是疫後觀光復甦最強勁的國家。泰國全面發展觀光業的努力有目共睹，近期獲得美國、瑞士等旅遊及商業雜誌的肯定，讓泰國政府與民間對於觀光業發展更有信心。
國際中心楊雅婷／綜合報導
美國商業分析雜誌Kiplinger公布出遊成本最低的10個國家，泰國排名第4，平均每位遊客每日消費僅52美元（約1600台幣），其中住宿費平均每日21美元（約645台幣）、餐飲費14美元（約430台幣）。雖然疫後機票價格居高不下，但在泰國可用平價消費享受到高品質的飯店及旅遊服務，再加上著名的海灘、神廟、夜市等景點，讓泰國穩居東南亞遊客人數最多國家。
遊客出遊成本最低國家前3名分別為寮國、土耳其、印尼。
此外，泰國還獲得了瑞典旅遊業最大頒獎典禮Grand Travel Award頒發2023最佳旅遊目的地獎，一同獲獎的另一個國家是義大利。這項獎項是由瑞典全國的旅遊業者共同選出，在當地業界極具代表性。
泰國向來深受國際遊客喜愛，這要歸功於生活成本相當實惠，住宿及餐飲的價格頗具吸引力，首都曼谷高水平的英文能力，眾多景點及城市本身就是文化熱點，再加上對於外國人開放的態度，使其成為東南亞最重要的旅遊國家。