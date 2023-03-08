厚外套先別收！週末冷氣團將有「奪命溫差」 最冷剩10度
今（8）日依然是雲量偏少的穩定天氣，早晨雖有顯著的輻射冷卻發生，各地低溫普遍在攝氏10至12度左右，台灣本島平地最低溫在新竹峨眉以及關西的攝氏8.6度，但白天各地同樣還是晴時多雲，回溫幅度大，但天氣風險公司分析師歐宗學提醒，下週日（3/12）有鋒面來襲、東北季風也增強，其所帶來的冷空氣強度可達大陸冷氣團至強烈大陸冷氣團下週一各地都會明顯轉冷，北部地區與前一天的高溫落差可能達到攝氏8至10度，一定要做好禦寒準備。
記者張志浩/綜合報導
歐宗學表示，明（9）日華南雲系東移接近台灣北部，上午期間雲量有增多趨勢，但降雨機會仍低，且下半天又會逐漸減少，其他地區則維持晴時多雲穩定天氣，仍然有很大的日夜溫差。週五到週六（3/10至3/11）偏東風環境下，東半部地區局部多雲有零星降雨，西半部維持晴到多雲的穩定天氣，但早晚期間可能有低雲霧生成影響能見度，下午時段南部山區雲量也有增多趨勢，外出活動或行車時要稍加留意。
下週日上半天仍是類似的穩定天氣，預估中午過後鋒面逐漸接近，下午到傍晚掠過，晚間東北季風明顯增強帶來水氣，這段時間內會有大幅度的天氣變化，北部、東半部地區陸續由多雲轉陰天並有局部短暫雨，中南部晚間也會轉為多雲天氣、局部陰天。
歐宗學提醒，這波東北季風將帶來強冷空氣影響，預估強度可達大陸冷氣團至強烈大陸冷氣團，氣溫降幅相當大，由於下週日白天氣溫仍偏暖，夜間才開始明顯降溫，下週一白天的氣溫就會變得相當冷，北部地區與前一天的高溫落差可能達到攝氏8至10度，空曠地區早晚低溫也會再次下探攝氏10度或以下，這波最低溫時間在下週一晚間到下週二（3/14）清晨，北部只有攝氏10至12度低溫，中南部也只有12至15度。