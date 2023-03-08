阿里山英迪格2晚噴7萬！消基會呼籲：白紙黑字寫清免爭議
國人熬過疫情，迎來的卻是高得嚇人的天價旅遊成本？有鑑於日前228連假周姓民眾入住阿里山英迪格酒店3天2夜一泊二食，退房時竟被收取6萬9千元費用，而酒店方的說詞僅以「浮動價格」解釋。對此消基會今（8）日發佈聲明嚴重強調：「旅遊訂房價金應以書面說清楚。」即便是浮動價格，也要白紙黑字寫清楚旅遊旺季所需收取的正確數字，呼籲觀光飯店業者落實，以免再有爭議。
記者汪睿琦/綜合報導
消基會表示，依據「個別旅客訂房定型化契約應記載及不得記載事項」第2條規定，住宿期間、所需客房房型、數量、訂房者或住房者姓名及連絡方式；以及第3條規定，房價總金額（含稅金及服務費）、付款方式、房價所含之商品（服務）及提供之設施設備均應事先白紙黑字明白標示出來，再行簽訂契約。
為此消基會也強調，即便是浮動房價，也應該於訂房時在契約中明白標示確定、清楚價格，才符合上述定型化契約應記載及不得記載事項的規定。
針對阿里山英迪格爭議事件，阿里山英迪格酒店聲稱有「以電話、口頭」方式說明價格變動，但是消基會仍認為，阿里山英迪格酒店就是沒有在消費者訂房時，就以書面確認「定型化契約應記載及不得記載事項」第2、3條規定的相關事項（包括房價部分），消基會強調：「而非於消費者訂房時聲稱浮動房價，更在報到住房當日始告知可能是一日三市的住宿價格，令消費者進退兩難，忍痛接受，此絕非保障消費者權益之道。」
最後，消基會也提醒消費者，無論是預約或現場訂房，消費者均應看清契約相關條款，清楚認知選擇訂房的房型、數量，以及房價總金額（含稅金及服務費等其他費用）、付款方式、房價所含之商品／服務及飯店提供的設施、設備，這樣才能放心出遊，開心回家。