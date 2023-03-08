篠崎泫遭爆曖昧陳零九！狼人殺女神「背景情史」全被挖

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而篠崎泫和陳零九如今傳出曖昧情，甚至牽扯到男方和呼呼的情變，陳零九對此鄭重否認，強調兩人僅是朋友關係，沒有介入一事，篠崎泫的經紀人則表示知情，但對於網路傳言同樣否認。
事實上，篠崎泫日前才在節目《同學來了》分享遇到恐怖情人的故事，過去某任男友曾刻意掌握她的行蹤，甚至多次在外面製造「巧遇」，直到她檢查手機才發現自己原來是「被定位」，當下她選擇和對方好好溝通，希望情況能有所改善，沒想到非但沒好轉，男方舉動還越來越誇張，讓篠崎泫怒罵「你真的狗改不了吃屎！」
篠崎泫的發飆讓兩人爆發衝突，而男友下秒竟直接把她抓起來往桌上摔，讓篠崎泫嚇壞奔出家門，並向湊巧路過的朋友求救，而男友竟還從後方追了出來，試圖用「她喝醉了」來解釋，最後甚至威脅該友人「妳信不信再往前一步，我就把妳打死！」讓朋友當下嚇得趕緊離開，所幸後來又遇到巡邏員警，篠崎泫才成功脫險，過往遭遇令人十分心疼。
今年29歲的篠崎泫曾透露，對於感情，自己並沒有特別設限要不要和圈內人交往，因為原生家庭的緣故，希望未來能和另一半組成幸福美滿的家庭，也想要有小孩，但並沒有積極尋找對象，想要順其自然的緣分，雖然大多都是交往圈外男友，但是另一半是藝人也沒關係，希望能在30歲左右踏入婚姻，但沒有一定要按照計畫走，未來還有無限可能，一切都靠感覺，「突然閃婚也不一定」。