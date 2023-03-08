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篠崎泫遭爆曖昧陳零九！狼人殺女神「背景情史」全被挖

▲「狼人殺女神」篠崎泫自女團Twinko出身，擁有台日混血的基因，不僅長相甜美，還有魔鬼身材。（圖／翻攝篠崎泫IG）
▲「狼人殺女神」篠崎泫自女團Twinko出身，擁有台日混血的基因，不僅長相甜美，還有魔鬼身材。（圖／翻攝篠崎泫IG）

記者賴禹妡/台北報導

「狼人殺女神」篠崎泫自女團Twinko出身，擁有台日混血的基因，不僅長相甜美，還有魔鬼身材，近幾年在節目《娛樂百分百》的狼人殺單元中表現亮眼，圈粉無數，不過近日卻牽扯到男星陳零九情變一事，外傳陳零九和交往10年女友呼呼分手，就是因為和篠崎泫有曖昧情，對此雙方皆鄭重否認，但篠崎泫過往情史也跟著被挖出。 

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▲混血女星篠崎泫最近為了節目特技表演，練習到雙腿瘀血，就連雙手也破皮流血，讓吳宗憲驚呼「很危險」。（圖／翻攝自篠崎泫IG）
▲篠崎泫近日牽扯到男星陳零九情變一事，外傳陳零九和交往10年女友呼呼分手，就是因為和篠崎泫有曖昧情。（圖／翻攝自篠崎泫IG）
根據《鏡週刊》報導，篠崎泫2年前曾在街頭被直擊和男星陳彥允有親密摟抱、十指緊扣等行為，消息曝光後，卻傳出篠崎泫的正牌男友其實是男團TOP1成員張家瑋，陳彥允事後否認和篠崎泫有男女之情，之後也另結髮型師新歡。 

▲陳零九除了男團「五堅情」及個人歌唱事業，還有與呼呼一起投資多項副業。（圖／翻攝自陳零九臉書）
▲陳零九和交往10年的女友呼呼情變，但否認是因為篠崎泫介入。（圖／翻攝自陳零九臉書）
而篠崎泫和陳零九如今傳出曖昧情，甚至牽扯到男方和呼呼的情變，陳零九對此鄭重否認，強調兩人僅是朋友關係，沒有介入一事，篠崎泫的經紀人則表示知情，但對於網路傳言同樣否認。 

事實上，篠崎泫日前才在節目《同學來了》分享遇到恐怖情人的故事，過去某任男友曾刻意掌握她的行蹤，甚至多次在外面製造「巧遇」，直到她檢查手機才發現自己原來是「被定位」，當下她選擇和對方好好溝通，希望情況能有所改善，沒想到非但沒好轉，男方舉動還越來越誇張，讓篠崎泫怒罵「你真的狗改不了吃屎！」

篠崎泫的發飆讓兩人爆發衝突，而男友下秒竟直接把她抓起來往桌上摔，讓篠崎泫嚇壞奔出家門，並向湊巧路過的朋友求救，而男友竟還從後方追了出來，試圖用「她喝醉了」來解釋，最後甚至威脅該友人「妳信不信再往前一步，我就把妳打死！」讓朋友當下嚇得趕緊離開，所幸後來又遇到巡邏員警，篠崎泫才成功脫險，過往遭遇令人十分心疼。

今年29歲的篠崎泫曾透露，對於感情，自己並沒有特別設限要不要和圈內人交往，因為原生家庭的緣故，希望未來能和另一半組成幸福美滿的家庭，也想要有小孩，但並沒有積極尋找對象，想要順其自然的緣分，雖然大多都是交往圈外男友，但是另一半是藝人也沒關係，希望能在30歲左右踏入婚姻，但沒有一定要按照計畫走，未來還有無限可能，一切都靠感覺，「突然閃婚也不一定」。

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