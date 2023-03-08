王建煊喊參選總統 侯友宜：面對個人生涯規劃都給予尊重
新北市長侯友宜今（8）日在市府主持市政會議，會後受訪對於監察院前院長王建煊喊出參選2024總統，侯友宜簡短回應，每個人面對自己人生的生涯規劃，都要給予尊重；至於藍營人士對他的批評與指教，侯友宜還是說面對所有聲音都心存感激，做好每一件事情，希望明天比今天更好，這才是他的目標。
記者吳嘉億／新北報導
對於王建煊喊參選2024總統，表達不支持原因是檯面上人選不主張和平統一。對此，侯友宜表示，中華民國是我們的國家，台灣是我們的厝，在這塊土地上生活的人，不分你我、不分族群，大家要通力合作，讓國家的人民生活更安定，這才是我們的目標。
而對於國民黨台北市議員李柏毅在網路節目中談到，對於南投補選失利，侯友宜被認為未全力輔選同黨南投立委候選人林明溱，遭指為「戰犯」，表示就算沒責任也得要有責任。侯友宜在受訪時對此回應，表示面對所有的聲音他心存感激，大家一起面對也一起共同承擔，最重要的是面對所有現在每個人的角色，大家好好一致，謝謝大家的指教。
媒體最後問到國民黨台北市前議員羅智強批評，選民對侯友宜的「好好做代誌」（閩南語）期待已經不夠了。侯友宜對此則是重申他工作了43年，過程中一步一腳印好好做事，把握當下，民眾要的是他好好努力做事，完成所有的相關工作，每天務實地做好每一件事情，希望明天會比今天會更好，這才是他的目標，相信今天付出的，明天一定會變成更好的日子。