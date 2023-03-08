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美3月升息2碼大增！專家估台可能升半碼　買美元可先等等

▲美國聯準會主席釋「鷹」，外匯專家指出美3月升息2碼機率大幅升高，買美元可再等等，並預估台灣3月23日也可能再升息半碼。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國聯準會主席釋「鷹」，外匯專家指出美3月升息2碼機率大幅升高，買美元可再等等，並預估台灣3月23日也可能再升息半碼。（圖／美聯社／達志影像）

記者顏真真／台北報導

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）暗示利率可能升更高、維持更久，美元指數創3個月新高，新台幣兌美元今（8）日早盤一度重貶近2角。外匯專家李其展接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，確實美國3月升息2碼機率已升至7成，也支撐美元走強，但會升到哪？要看接下來公布的2大關鍵數據，即就業與消費者物價指數（CPI），若經濟表現相當強勁，美元指數可能突破106，往110挺進，但想買美元可再等等，畢竟現在新台幣兌美元來到30.75元已不便宜，可等新台幣拉回。至於台灣央行3月23日也將召開第1季理監事會議，他預估升息半碼機率高。

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李其展分析，從利率期貨來看，美國聯準會3月23日升息2碼機率大幅提高，美元指數也衝到3個月新高，來到105.6附近，只是美元指數會升到哪？還很難說，關鍵仍在於本周五及下周的2個重要數據，即美國就業與CPI，如果表現高於預期就會升息2碼，若數據表現更強，除升息2碼之外，美國終端利率可能會來到6%或更高，就會推動美元表現更強勢。

至於美國升息周期可能更長，何時才會停止升息？李其展預估，目前看來9、10月利率會來到最高點，但何時啟動降息?還很難說，變化仍大，目前預估可能還是要到明年初。

由於台灣央行3月23日也將召開2023年首季理監事會議，是否再升息也引發關注。李其展認為台灣貨幣政策與美國沒有太大關鍵，央行一再強調升不升息要看通膨壓力，從目前數據來看，台灣央行3月再升息半碼機率仍存在，畢竟央行3月提供立法院書面報告中也提到，相對國外，台灣升息幅度是小很多，這也暗示還有升息空間。

因此，他預估，台灣央行3月23日再升息半碼機率滿大的，只是會不會再調升存款準備率？這要看央行是否希望過多資金進入金融市場，當然，這也與房地產有很大關係。

由於美國利率可能升更高、維持更久，也支撐美元轉強，李其展表示，美元指數的前波段高點壓力區在105.6元，如果本周美元指數能衝到106之上，就完成這波修正，將往110挺進，也就是說還有3%至4%的上漲空間。不過，由於現在新台幣兌美元已貶至30.75元附近，買美元已不便宜，他建議可以先等等，若新台幣過不了30.8元壓力區，在30元左右沒買到的人，可以等看看有沒有拉回機會。

也由於美元走強，日圓近期也回貶至137兌1美元價位，李其展認為，日圓走勢較複雜，目前看134以上有貶壓，但因本周是日本央行總裁黑田東彥最後一次主持會議，若在離開前他決定鬆綁對日本國債殖利率的干預，日圓就可能出現震盪，他建議有日圓需求現在就可以買。

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