名家論壇》吳崑玉／就讓王聖人再出來玩一次吧！

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說實話，作為一個年近六十的單身老人，王聖人的免費入住老人院是有相當吸引力的。而且前幾天我的長照顧問業主才聊到這個問題，現學現賣提醒王聖人，長照這事業一旦做下去，就要做一整個系統。從社區日照、供餐，上一級到無家無戶的老人公寓，再上一級要做照顧行動不便的老人長照機構，再上一級還有臥床或失智的重症長照，整合PAC療法處理摔傷、中風復健的短期長照，最後還有安寧照護，因為老人愈老愈沒有安全感與適應能力，最好是由同一組人在熟悉場域持續照護。
政府要做下去，而且全部免費，恐怕不是一兆元可以解決的事。若以現在長照中心的營運數字為基數估計，包括供餐、醫療、及照護員費用，大約一個人一個月需要3萬。如果以王聖人供養40萬老人為目標，每個月約需120億，一年1440億，1兆元大概只能做7年。這還沒有計算興建老人公寓及老人長照機構的營建成本及設備成本，以每人2.5坪空間，40萬人居住，每坪營建成本加設備成本20萬元計算，興建這些機構就得先花掉2千億。所以，那1兆元不拿去買武器，大概也只夠讓王聖人的40萬人長照計劃實施5年。
而且，照內政部資料，至2022年底，我國65歲以上老人大約408萬，照顧40萬人的假設，是估算照護所有老人的十分之一。現實上，80歲以上老人的身體狀況較多，家庭照顧比較有困難，才需要長照機構專業照顧，2022年底的80歲以上老人約有78萬，40萬照護量足以涵蓋半數，相當足夠。所以，王聖人的長照計劃不是不可行，但是那是需要政府撥用年度總預算兩兆的十分之一來維持的，那代表很多其他工作預算將被排擠，如果兩岸統一，把國軍全部裁掉，大概是可以支應的。
回到政治面，王聖人的主要問題出在兩個方面，這也正是藍營和統論者同樣的迷思:其一，他的思維仍停留在三、四十年前鄧小平和蔣經國時代，假設官方聲明和「大人」(領導人)講話是有信用的。這個假設到了習時代，早就不管用了。看香港，五十年不變，二十幾年就忍不住內地化了。老習是有高度權力慾及控制慾的，他的核心思維是「叫你幹嘛就幹嘛，誰有意見就砍誰?!」他跟老一輩政治領導人不一樣，「信用」在他眼裡是不值半毛錢的。但老王仍舊相信他當年所經歷的那一套政治邏輯，還搬鄧小平的話來說嘴。問題是，老習崇拜的是毛澤東，鄧小平連提都不提，要不李克強幹嘛要跑去南方祭拜鄧小平，還烙話:「長江黃河的水不會倒流!」你以為和統可以保平安?別鬧了，先把你關在家門裡三個月看看。
其二，三十年前，美中關係如膠似漆，但現在是如火如荼，雙方都在用心準備一戰。台灣的尷尬，不是因為兩岸關係或政治決定，而是地理位置。台灣拒絕統一，等著被老共炸；和平統一了，就等著被老美炸。雙方在軍事上都有不能放棄台灣的理由，而在此大國競爭中，台灣幾乎沒有發言權。台灣的地理位置，使得台灣既不是棋子，也當不了塞子，如果美中打起來，咱們就是個墊子。那跟歷史上的阿富汗或德國一樣，南來北往，四戰之地，兵家必爭，自己實力不夠強，那有什麼遠交近攻或和平保台、或永久中立的空間？
所以，王聖人想選，就讓他選吧!我們也只能寄予無盡的祝福。讓統派的聲音有個出口，不見得是個壞事，發洩一下，才能讓人認清自己的實力大小。老人家總會在生命的盡頭，想要完成一些年少時未能完成的夢想，讓這些不老騎士去實現一下他們的年少夢想，其實也是保持身體健康的一種動力。可悲的是，政治老人們一出場，所述者無非三十年前功業，提議者亦不脫政策買票的豬肉桶邏輯，幻想著以自身一己之力，便可扭轉世界大勢，遠遠脫離現實。
所以，我準備去跟我的長照顧問業主建議，如果真想蓋個政治養生村，中央定要蓋一間「凍蒜茶館」，這原是導演老汪的主意，偷過來用在養生村而已。這個養生村應該把召募對象放在各黨各派的政治從業者，包括政治人物、助理、政黨幹部、退休官員、選舉樁腳…，而且依黨派劃定聚居區域。每天中餐飯後開始討論會或陳抗活動，晚餐後進行辯論會，並且直播。每週末由各黨派輪流主辦造勢晚會，邀請自家知名政治人物來站台，演講到爽為止。如果流浪在外的政治老人們太寂寞，歡迎整批入住總統套房，但需付額外費用。社區還有編輯部，每日印刷報紙，製作新聞，由媒體老將操刀，絕對公正客觀，至少保證各方觀點都能充份呈現。如果進駐老人們對權力仍舊無法忘情，可以組團參選社區幹部，咱們的主委就叫總統，總幹事名為閣揆，管委會委員則名立委，各分部有其部長，其他如此類推。
大家說，阿內厚無厚啊?!那係厚，噗啊聲尬伊催落去~~
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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