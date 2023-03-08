統派3人都要選總統　趙少康、王建煊、張亞中比一比

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1993年8月，王建煊與趙少康、新黨前主席郁慕明等人創立新黨，但後來又與國民黨密切合作，尤其與馬英九關係密切， 2008年馬英九當選總統後，提名王建煊擔任監察院長，並獲立法院同意。
王建煊今天表態選總統，他說是因為看到台灣一直向下沈淪，兩岸關係壞到就要打仗了，所以不站出來不行，國民黨一直不統不武，講了幾十年，民進黨又一直獨，但台灣最需要的是跟大陸和平統一，這對台灣、大陸、世界都好，他出來選總統，會主張海峽兩岸要和平統一，和平統一救台灣。
二、趙少康
趙少康曾任立委、環保署長，1994年參選台北市長落敗後由政轉媒，但近年又重返國民黨，並號召成立「戰鬥藍」，積極栽培國民黨新生代政治人物。他在2021年曾有意參選國民黨主席，並表示會爭取參選2024年總統。
他接受媒體專訪時曾提到，他的競選口號是「Make Taiwan Great Again」（讓台灣再次偉大）。對於兩岸政策，趙說，對中共來說「反獨重於促統」，只要台灣不獨，就不會發生戰爭，然而現在蔡政府雖不宣布台獨，但私下不斷偏向美國，往獨立方向走，台灣應與中國維持和平關係，不應花這麼多錢在軍備。
三、張亞中
張亞中雖非新黨出身，但他統派色彩濃厚，在洪秀柱擔任國民黨主席期間，張亞中是相當重要的政策幕僚。2019年1月，張亞中就曾表態要爭取參選總統，他說，兩岸是兄弟一家親，應堅守《中華民國憲法》，結束兩岸目前的敵對狀態，他當選總統後，將毫不猶豫的跟北京對話，討論兩岸和平統一前的政治定位。
今年1月，張亞中再度宣布，參加國民黨總統初選，並向黨主席朱立倫喊話，希望能建立公平公正的初選機制。