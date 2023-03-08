以南投立委補選敗選比喻 羅智強：國民黨已無優勢選區
總統府前副秘書長、國民黨大安區立委參選人羅智強今（8）日上午召開記者會，宣布將延攬同為大安文山區的台北市議員王欣儀擔任「競選總幹事」，羅智強在記者會中表示，在南投立委補選敗選後，顯示國民黨已無「優勢選區」，即使是過往被稱為深藍選區的大安區也一樣，因此國民黨要結合可團結之力，打贏2024立委選戰。
記者丁上程／台北報導
羅智強今日上午召開記者會，宣布延攬同黨議員王欣儀擔任競選總幹事。羅智強表示，自己拜會過每一位非綠的選區議員，其中第一個想到的就是王欣儀。也因為王欣儀深根20年的關係，許多選民和里長，期待王欣儀參選本屆立委，羅智強也坦言，其實她背負了許多責任和期許，因此自己很感謝王欣儀願意放棄參選立委，進而在陸戰支持他。
不過話鋒一轉羅智強也直言，國民黨在面臨南投立委補選敗選後，已經沒有所謂「優勢選區」。「當初2020年南投立委選戰時，國民黨與民進黨的得票率差距是14%，可是現在國民黨卻敗選了。」羅智強直言，2020年大安區立委選戰，國民黨與民進黨的差距只有10%，因此以往被外界稱為藍營票倉的大安區，也已經並非鐵板一塊，必須要團結各方之力，才能打贏2024選戰。
王欣儀表示，國民黨最需要團結，因此給羅智強機會，就是給國民黨團結的機會。「雖然我深根了20多年，背負很多選民的期待，但我還是決定放下小我，為了大局，所以我決定不參加這次的立委初選。」王欣儀說，羅智強是非常強的空軍戰將，而自己則是深耕大安區20年，因此會積極貢獻自己的陸戰力量，讓國民黨有了空軍的奧援，地方有「強欣針」的努力，才能一起完成2024政黨輪替。