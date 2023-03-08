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藍營總統布局6月才有結果？侯友宜：我們在乎的是民意

▲對於外傳國民黨2024大選要5月底甚至6月中人選才會出來，侯友宜在市政會議後受訪說在乎的是民意。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.03.08）
▲對於外傳國民黨2024大選要5月底甚至6月中人選才會出來，侯友宜在市政會議後受訪說在乎的是民意。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.03.08）

記者吳嘉億／新北報導

對於外界傳出國民黨2024總統大選要5月底甚至6月中人選才會出來，新北市長侯友宜今（8）日在市政會議後受訪被問到這個話題時，還是重申「我現在是新北市的市長」，在乎的是民意，在乎市民朋友所關心的事情，全力以赴。

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侯友宜表示，每一個人把自己的工作做好，扮演不一樣的角色，大家通力合作，能夠為國家、為人民多做一點事，新北市目前還有很多事情期待大家戮力以赴，例如行動治理的里座談會，以及推動的相關市政建設，現在都如火如荼在進行當中。

媒體記者也問到國民黨主席朱立倫說2024要無私無我，詢問侯友宜有無可能會被徵召與討論？對此侯友宜仍選擇避談，僅說「朱主席辛苦了」，強調面對所有的事情，每一個人在自己的角色工作崗位上都會盡心盡力，只要為國家、為人民努力做事，大家分工合作，讓國家更好、人民生活更幸福，這都是他一向的目標。

至於現在的民調比1月中略減兩個百分點，侯友宜則說他最在意是工作40幾年的過程當中，每天最重要的心思擺在民眾的託付，有沒有把它做好？做好自己本分的工作，才是他現在該做的事情，全力以赴讓新北市民對市政建設有感，這是他會全力以赴的。

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