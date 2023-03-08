趙小僑驚覺尪睡覺沒呼吸！劉亮佐就醫爆「罹中重度隱疾」
男星劉亮佐和妻子趙小僑於2017年結婚，兩人求子不易，終於在去年生下女兒「典典寶寶」，一路上的辛苦感動無數人，而劉亮佐近日在臉書發文提到，某天趙小僑突然發現，他在睡覺時除了會打呼，有時候呼吸還會停止，他去做了睡眠檢測後，才驚覺自己患有中重度的睡眠呼吸中止症，現在利用自身經歷呼籲大眾，千萬不要忽視這個問題。
記者賴禹妡/台北報導
劉亮佐昨（7）日發文，他表示幾年前曾在臉書貼出睡眠檢查的照片，當時整臉黏了各種管線，引來身邊很多朋友關心，但這其實是因為某天趙小僑發現，劉亮佐睡覺時不但會打呼，有時候呼吸還會停止，於是擔心他的健康是不是出現問題，後來做了睡眠檢測後，才確診是中重度的睡眠呼吸中止症。
劉亮佐透露，他後來和朋友們聊天，發覺很多人都有類似的狀況，「睡完覺起床還是覺得很累、睡覺過程常常被某一種壓迫感或無法呼吸的感覺打斷、打呼很嚴重到影響到其他家人的睡眠」，他才意識到周遭有非常多人都有罹患睡眠障礙或呼吸睡眠中止症的可能性。
劉亮佐指出，睡眠呼吸中止症發現不易，如今他受邀擔任台灣睡眠醫學學會的公益大使，呼籲大家為了健康著想，千萬別忽視這個問題，「因為睡眠呼吸中止症不太容易發現，我一直覺得它應該被廣泛的宣傳，讓可能有睡眠問題的人及早得到治療，或意識到可能的危險」。