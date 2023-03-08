府會聯手拚城市外交 陳其邁、康裕成訪熊本促進實質交流
高雄市政府積極開拓國際交流，回訪友好城市熊本市！市長陳其邁首次與議長康裕成聯手出訪，率領府會團隊及企業代表等訪團聯出訪。今(8)日上午訪團拜雄友好城市熊本市，受到熊本市長大西一史及市府團隊熱情接待。陳其邁表示，此行是以實際行動回應大西市長1月訪問高雄時的盛情邀約，希望未來能進一步促進兩市在產業、文化、教育等領域的實質合作。
記者郭凱杰／高雄報導
熊本市長大西一史也先對高雄市府、議會的聯合訪團表示衷心的歡迎，並再次感謝台灣與高雄的朋友，對於熊本城在災後重建工作的援助，強調雙方城市之間互訪是「重溫舊情」的好機會。陳其邁也特別準備了高雄在地名產野生烏魚子及鳳荔雙心酥禮盒，讓大西市長在日本也能品嘗到「雄讚」的美味，並致贈高雄獨有的客家特色禮品「虎頭柑茶墨月禮盒」，象徵雙方珍貴的友情。
今天是陳其邁訪日行第四天，陳其邁上午率團拜會熊本市府，並出席熊本市舉辦的歡迎午宴。陳其邁除感謝大西市長在解封後立即於1月訪問高雄、2月更派遣代表團參與高雄燈會，展現對高雄的友好及合作的期待，因此這次高雄也聯合市議會及在地企業界人士共組訪團回訪，以最高規格層級回應熊本朋友，以密切溫暖的往來，全面促進雙方各領域實質交流。
陳其邁指出，高雄市與熊本市擁有深厚友情，很高興能看見熊本經歷震災後逐漸恢復美麗，也非常榮幸高雄能在重建工作中盡一份心力。陳其邁特別提到，儘管疫情期間實體互動受限，雙方仍透過視訊、共辦展覽等方式保持密切互動，1月高雄市運發局也與熊本市簽署馬拉松合作MOU，再次開啟熱絡的體育交流。也期盼高雄與熊本未來在城市交流、產業發展上都能進一步發展合作夥伴關係。
行政暨國際處長張硯卿表示，市府積極布局疫後的城市外交，高雄與熊本締盟六年多來，共度各種難關與考驗，疫情後透過首長互訪，持續加強雙邊情誼，未來在城市治理、產業以及觀光方面，都期待有更緊密的合作。