路邊巧遇「野生大咖男神」！正面帥照曝 網暴動：超幸運
男團「Energy」出身的男星謝坤達因主持節目《綜藝玩很大》、《木曜4超玩》等人氣水漲船高，而他2017年和女星柯佳嬿結婚後，兩人雖不常放閃，但感情生活穩定又甜蜜，近日就有一名網友巧遇坤達拍廣告，並將對方帥樣PO上網，只見照片中坤達穿著背心秀出手臂肌肉線條，帥氣程度爆表，讓許多人羨慕直呼「好幸運喔」、「隨便拍就帥這樣」。
記者賴禹妡/台北報導
該名網友在臉書社團「我是士林人、我是北投人、我是大同人【士林區、北投區、大同區】」中發文，他表示恰好遇到坤達在拍廣告，且本人還很nice，只見照片中，坤達身穿白色運動背心，露出結實的手臂肌肉，其中一張還正臉面對鏡頭，帥氣模樣堪稱狀態完美，絲毫看不出已經40歲。
貼文曝光後，網友們紛紛羨慕留言，「好帥喔」、「嗚嗚嗚，是坤達」、「黑隊小隊長坤達～」、「又帥又親切，會唱歌還會演戲」、「好幸運喔」、「自帶BGM的男人」、「坤達欸，我第一次愛上的男團」、「隨便拍就帥這樣」、「真的很娃娃臉」、「也太帥」、「皮膚真好」、「怎麼都不會老，還這麼帥啦」、「坤達哥又帥又會運動」。
也有網友分享偶遇坤達的經驗，「以前在健身房重訓常常遇到他，很自律很低調」、「他就天母啊，和他在天母運動公園巧遇打過球，人超客氣的」，還有人搬出Energy歌曲幽默直呼，「都跟你說（放手）了～還拍！放手！」