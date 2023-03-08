無薪假減1020人！製造業減5百多人　原因為接單回穩

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勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛告訴中央社記者，本次減幅除了月初月底的效應外，製造業減少約500多人，其中在金屬機電業有2家工具機廠商，分別停止實施約400、300人較顯著，業者表示因為有新的接單，就不再實施。
黃維琛說，另外在資訊電子業方面有200多人停止實施，是與半導體相關產業，同樣是接單回穩，恢復一般運作。
增加的部分，黃維琛提到，較明顯的是化學工業有一家廠商實施近100人，主要是做汽車零組件；另外民生工業有2家，分別為紡織、家具業，各實施100多人，主因是接單不穩。
其中，在民生工業這2家業者從去年下半年到今年過年前後，呈斷斷續續實施的情形，大約在去年12月前後實施，今年1、2月停止，3月又重新開始，目前業者預估將實施到4月底。
黃維琛提到，整體來說，雖然不能說製造業已好轉，但有大廠商接到單停止實施，或許有好轉的契機，會再觀察。
另外在支援服務業部分，黃維琛說，本期主要是屆期未通報，因此數字稍減約100多人；往後走向主要因素還是團客，中央流行疫情指揮中心是否會再放寬、交通部的規畫等，等團客進來就會有比較大的減幅。
黃維琛補充，目前支援服務業實期期間仍以6個月以上居多，每個月最長甚至會休17至20天，但月休以4至8天等占大多數；製造業大多都是實施1、2個月，每月約休4至8天，主要都是短期因應缺單，但接單回穩後就會停止實施。（編輯：李亨山）1120308