國際婦女節！蔡英文盼女性能追求理想　賴清德願擁抱平等

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渴望實踐創業夢想的女性，政府透過「女性創業飛雁計畫」，提供多元的優惠措施，希望讓更多女性朋友，能更有機會及資源，打造屬於自己的事業；已經當媽媽的朋友，政府提高育兒津貼、增加公托的名額，來減輕經濟上的負擔。
蔡英文說，政府還擴大了不孕症治療的補助，支持更多想要孕育下一代的朋友實現願望。同時，也透過更多性別友善的職場制度設計，支持更多成為母親之後，依然想要繼續投入職場的朋友。
蔡英文細數，育嬰留職停薪津貼，在原來的六成之上，再由政府全力補助到八成。為了鼓勵更多男性分擔家庭照顧的責任，去年開始，先生也可以跟太太一樣同時申請育嬰留職停薪。另外，政府也透過多元的職業訓練，提升婦女的就業技能，讓女性在就業市場上，能夠更有競爭力。
蔡英文表示，過去兩年多來，台灣女性的勞動參與率，以及參與公、私部門決策層級的比例都持續成長。根據「2023年性別圖像」，台灣2021年的性別平等表現，蟬聯亞洲第1名。
蔡英文期盼，每一個階段的女性，不論是想要就業、創業、進入婚姻、養育孩子，都能夠追求自己想要的生活，也能為自己的選擇感到驕傲，她也相信，能留給下一代這樣的台灣。
賴清德則透過臉書表示，向在各領域發光發熱的女性朋友致敬，願每個人都能擁抱平等、自由地綻放生命光彩。