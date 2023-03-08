經典賽賽程中華隊沒地主優勢？逾半數球迷不怕：實力證明
世界棒球經典賽今（8）日開打，身為預賽A組地主國的中華隊，賽程安排被球迷詬病根本是「地獄賽程」，今晚打完巴拿馬隊之後休兵一天，就得三連戰義大利、荷蘭與古巴，其中最後兩場更得「晚接早」力戰。《NOWnews今日新聞》日前舉辦民調，讓球迷來表達對於賽程「合理性」的意見，截至今（8）日中午為止，有54.55%的投票球迷認為「大聯盟認可就算合理」，另有45.54%的球迷認為「地主國沒優勢不合理」，正反雙方意見相當。
記者張勵德/綜合報導
在民調中認為「大聯盟認可就算合理」留言認為，「實力能代表一切，已經避開日韓了」、「同組也就荷蘭好一點點，其他三隊都一樣好嗎？吃住自己國還不優勢問號」、「沒事，至少場地我們比別人熟，相信中華隊就對了」、「用表現證明實力」。顯然絕大多數球迷都相信中華隊的實力能夠證明一切，賽程累一點也無妨。
至於支持「地主國沒優勢不合理」的球迷留言認為，「扯」、「看看美國日本就知道合不合理了」、「感覺是為了票房把比賽放在五六日」、「睽違十年不用個地主優勢合理嗎」、「世界不是只有美國」。但不論賽程如何，相信中華隊有地主球迷的加持，絕對能順利過關斬將，挺進東京、打到美國！