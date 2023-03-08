哪裡有蛋？「蛋蛋前線支援地圖」上線 紅色代表買不到
台灣蛋價飆出歷史新高紀錄，「你買到蛋了嗎？」成最新問候語。別再焦慮了！民眾黨代表、程式設計師江明宗製作「蛋蛋前線支援地圖」，秒看全台全聯、家樂福各門市雞蛋供應狀況，網友大讚：「這才叫真正的雞蛋國家隊」。
記者徐銘穗/綜合報導
先前在口罩荒時曾製作「口罩地圖」的江明宗表示，最近很多朋友都買不到雞蛋，與其等政府解決問題，不如透過大家的力量去找哪裡有蛋可買，並批評政府一直在圓謊，明明市場大缺蛋，還在空談政策，對蛋荒一點辦法都沒有。
「蛋蛋前線支援地圖」內建全台上千間全聯和家樂福門市，紅色顯示為「沒買到」、黃色是「有買到，剩不多」。江明宗表示，希望透過民眾力量，隨時回報各門市雞蛋供應狀況，讓資料能更即時準確，除了回報購蛋情形外，民眾也可隨時新增附近區域可購買雞蛋的地點等資訊，「集合大家的力量求蛋得蛋」。
網友看完紛紛留言：「地圖狂人」、「太強了！」、「很好啊，看地圖去買雞蛋，省下跑空趟的時間」、「台灣這個找蛋活動也辦太久了，希望不要像疫情一樣搞好幾年」、「買得到還跟你講幹嘛」、「這才是真正的雞蛋國家隊」。
除了民間版的「蛋蛋前線支援地圖」外，台北市政府日前也發布「重要民生物資庫存量燈號儀表板」，顯示賣場、超市及超商三大類通路，米、蛋、奶粉、冷凍食品、衛生紙、泡麵&麵條及食用油等七大類物資共應情形，目前全聯／美廉社超市通路的雞蛋存量「亮紅燈」，其餘賣場及超商通路則為黃燈。