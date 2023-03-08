名家論壇》朱駿／兩岸關係真的由美中關係決定嗎？

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因此，根據事實基本面而言，兩岸關係不是美中可以完全控制的，台灣還是有能令兩岸關係產生質變的自主空間，否則，就不會在中美變數長期穩定的情況下，出現台灣各主政者時期的差異。也就是證明了，「兩岸關係由中美關係決定」是一個有問題的命題。
主張兩岸關存在「大三角」與「小三角」者更不能支持「兩岸關係由美中關係決定」的命題，否則就自我矛盾，因為若是此命題為真，就不存在兩個三角形，應該只存在中美之間的線段，台灣只是在此線段上隨美中力量的作用而移動的一個浮點。
若根據國際政治主流勢力採行之「一個中國政策」的現實與事實而言，沒有一個國家包括美國在內敢否定「台灣是中國的一部分」的事實，所能否定的是「台灣是中華人民共和國的一部分」。鑑於「中華人民共和國」只是中國內部的一個政權或朝代，無論據有多少土地與人口，沒有台灣就根本不能等於全中國，為無法否認之事實。
由於上項事實，台灣具備全球面對中共時最獨特而唯一的戰略地位，因為可以與中共處於「人民內部矛盾」的關係，與台灣關係密切的民國史以及台灣社會發展的成果會直接挑戰中共的統治正當性，中共最怕最提防台灣，最防備、最想消滅國民黨，根本原因在此。如果台灣要獨立，與中共乃至全中國的關係就轉變成了「敵我矛盾」，前述優越的戰略地位就不見了。台灣要統要獨，不是直接衝擊與改變兩岸關係嗎？要統要獨，是應看台灣的膽量，還是看別人的？不言可喻。
我們再參考兩德統一與2018年兩韓在冬季奧運會的直接接觸案例。當年兩德要統一，美、蘇、應、法都不贊成，但因兩德人民當局相向而行，雖然四國在德國駐有重兵，誰都擋不住。2018年兩韓借冬季奧運會的機會在韓國直接進行高層接觸，美國老大不願意，也是因為兩韓相向而行，擋不住。
再參考大陸近年不斷吹牛「時與勢在我們這一邊」，但兩岸關係與世界局勢不斷與他們所希望的方向背道而馳，台灣倒是在國際能見度上不斷創新紀錄的事實，可見兩岸關係不是中共「單邊主義」可以「長臂管轄」的。
只有主動放棄「人民內部矛盾」的優越地位，喪失了爭取大陸內部人民與海外中國人同情的支點時，台灣會被迫選擇一邊倒朝向美國，兩岸關係才會是由中美關係決定。不論聰明或愚蠢，這個選擇權也在台灣人民的手上，不在中共與美國政府手上。台灣人民要不要同意這種決定，是台灣內部的選舉決定，中共與美國固然能做各種動作，影響台灣選舉的過程，但常常造成反效果，就是不能控制保證結果符合自己的期待與需求。
如果台灣人民選擇留在與中共以及大陸人民處於「人民內部矛盾」的關係之中，要怎麼與中共交流？要不要統一？都不是中共可以片面決定的，最終決定權掌握在台灣方面。除非中共決定武統，他們才有資格說「時與勢在我們這一邊」，因為發動戰爭的權力與時刻由他們決定，但是否承受得住代價，那就是另一回事了。而且，在台灣與中共處於「人民內部矛盾」的關係中發動武統，就是中國人打中國人，就是自己否定了自己的統治正當性，極可能動搖中共的統治。
綜合以上分析，「兩岸關係由中美關係決定」是不符合事實基本面的錯誤命題。
根據這個結論，我們應該要有一項基本的認識，在和平的前提下，改變兩岸關係的那把金鑰匙是在台灣身上，不在中共與美國那邊，我們要有十足的自信，一個自信就夠了，不必四個，但不可狂妄自大。
台灣目前親美、親共者或首鼠兩端投機者皆有之，不論是親美或親共或兩面投機，都是以美國人或中共的需求為優先考慮的前提，在此前提之下設計我們的行動，就某種意義而言，是我們放棄第一層之獨立自主的主觀能動性，喪失這層主觀能動性就不會有主體性，都是人為刀俎，我為魚肉，在此層之下的所有主觀能動性就只能是自我弱化，出賣自己，為人作嫁。
台灣人民要看清楚與想清楚，那些整天在我們面前高喊台灣主體性、捍衛中華民國主權的各黨政客，其實時時刻刻都在做著出賣台灣主體性之事。
●作者：朱駿／時事評論人
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