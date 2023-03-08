怕輸在起跑線！韓補習風氣盛　去年課外教育支出逾6千億

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私立教育費用指的是韓國學生在正規學校課程外的所有教育支出，統計顯示，去年韓國平均每人每個月花在孩子身上的教育費用高達41萬韓元（約台幣9620元），比前一年增加11.8%；另外去年韓國私立教育參與率為78.3%，不論是支出還是參與率，都創下2007年展開首次調查後的新高。
其中以小學生的課外輔導費用增加最為明顯，小學生平均每人每月課外教育費用為37萬2000韓元（約台幣8833元），增幅達13.4%。上述費用都有包括沒有額外上補習班的學生，若撇除這部分的學生，每月每個家庭對孩子的教育費用將增至52.4萬韓元（約台幣1.2萬元）。
另外，報告還發現，家庭月平均收入與私利教育費用支出呈現正比。平均月收入800萬韓元（約台幣18萬元）以上的家庭在私立教育上花費了64.8萬韓元（約台幣1.5萬元），相較之下，月收低於300萬韓元（約台幣7萬元）的家庭則是花費17.8萬韓元（約台幣4176元）。
報導指出，韓國社會向來重視升學，加上韓國父母擔心孩子沒上補習班，會「輸在起跑線」，導致韓國補習班林立的狀況。另外，近年新冠肺炎疫情影響，許多父母擔心孩子「學習不足」，因此也會另外讓孩子補習，導致在私立教育費用上的花費暴增。
光州教育大學教授樸南基（音譯）更以飛機傖等來比喻，指出家長們期待教育是商務艙或頭等艙等級，但公立學校僅是經濟艙水平，「所以額外購買升等服務。」