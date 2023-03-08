苗博雅選大安區立委？謝佩芬：期待她在議會監督蔣萬安
2024年立委選舉逼近，台北市大安區一向是綠營艱困選區，民進黨國際部主任謝佩芬2020年代表民進黨參選，創下綠營有史以來最佳得票，現也持續備戰；另社民黨台北市議員苗博雅也被部分人士點名，可代表本土陣營參選。對此，謝佩芬今（8）日下午表示，自己經過將近4年的耕耘，有信心對戰國民黨候選人有機會勝選；苗博雅是議會強將，自己與選民都期待苗強力監督台北市長蔣萬安。
記者黃宣尹／台北報導
台北市大安區因原立委林奕華未當滿任期，落跑接任北市副市長，讓選區內各黨派潛在人選都磨刀霍霍；其中，在該區一項艱困的民進黨，以上屆參選的謝佩芬最為積極，另包括2016也曾以社民黨身分參選大安區的現任民進黨不分區立委范雲也被點名；苗博雅則也被視為非藍陣營整合的可能人選。
談到大安區立委選舉，謝佩芬表示，自己上次參選獲得很多支持者認同，拿到42.3%、將近7萬6000票，敗選後也持續在耕耘。民進黨基層支持者很期待黨籍候選人可以持續在大安區努力，也認同年輕人參戰艱困選區，明年立委選舉是非常關鍵的一戰，民進黨一定要推出最強人選。
謝佩芬說，自己經過近4年的耕耘，現在已經準備好了，只要黨有需要，她能隨時上站場，也有信心對戰國民黨候選人有機會勝選。
談到苗博雅，謝佩芬說，苗博雅是台北市議會非常有戰力的戰將，很多選民跟自己一樣，都非常期待苗博雅接下來對蔣萬安強力監督。