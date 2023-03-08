免排隊！老饕曝炸醬麵「隱藏吃法」　這樣煮夭壽好吃　

快看身份證！中1條件「玩義大10元」　麗寶探索樂園300元

▲3月份中南部樂園紛紛推出「在地人優惠」，麗寶回饋台中人400元玩雙樂園，設籍高雄的小朋友玩義大只要10元！（示意圖／麗寶提供）
▲3月份中南部樂園紛紛推出「在地人優惠」，麗寶回饋台中人400元玩雙樂園，設籍高雄的小朋友玩義大只要10元！（示意圖／麗寶提供）

記者汪睿琦/綜合報導

3月份中南部各大樂園紛紛推出「在地人優惠」，麗寶樂園3/31前回饋台中市民，出示身分證設籍台中，玩探索樂園只要300元，加價100元還能同時玩超人氣「熊大的麗寶小鎮」；今（8）日義大遊樂世界也加碼回饋高雄市民，只要設籍高雄12歲以下小朋友，入園10元暢玩，高雄成年市民也可以450元入園，快帶好身分證衝了！

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍義大遊樂世界
義大遊樂世界今宣布回饋高雄鄉親，3月份每週六、日推出「有鄰真好」方案（到3/26止)，12歲以下設籍高雄的小朋友只要10元，就能入園暢玩號稱「全台最大室內親子遊樂場」，超過20種遊樂設施晴天雨天都能玩！

另外，陪同小朋友的家長們也不無聊。設籍高雄的成年居民每人只要450元（全票原價899元），入園陪伴孩子的同時，大人們也可以鎖定每天下午3點半的「危險的金蘋果」遊行表演，和義大最具代表性的特洛伊木馬合照打卡，留下充滿童趣的回憶。

▲12歲以下設籍高雄的小朋友只要10元，就能入園暢玩義大世界號稱「全台最大室內親子遊樂場」，超過20種遊樂設施晴天雨天都能玩！（圖／義大提供）
▲12歲以下設籍高雄的小朋友只要10元，就能入園暢玩義大世界號稱「全台最大室內親子遊樂場」，超過20種遊樂設施晴天雨天都能玩！（圖／義大提供）
▲設籍高雄的成年居民每人只要450元，可以鎖定每天下午3點半的「危險的金蘋果」遊行表演，和義大最具代表性的特洛伊木馬合照打卡。（圖／義大提供）
▲設籍高雄的成年居民每人只要450元，可以鎖定每天下午3點半的「危險的金蘋果」遊行表演，和義大最具代表性的特洛伊木馬合照打卡。（圖／義大提供）
📍麗寶樂園
麗寶樂園表示，3月為感恩回饋月，凡居住在台中市市民，出示身分證件玩探索樂園只要300元，讓台中市民獨家享超殺優惠價入園。另外民眾想玩超人氣「熊大的麗寶小鎮」，只要再加價100元就能暢玩7大互動主題遊戲區，包括與LINE FRIENDS人氣角色互動拍照打卡等，400元開心玩一整天！（探索世界＋熊大的麗寶小鎮原組合價899元）

除了誘人的樂園限定優惠，麗寶福容大飯店更暖心加碼買一晚送一晚住房特惠！凡於3/1至3/31下訂買一晚送一晚的住房專案，就能以6999元入住麗寶福容精緻家庭雙人房一晚（含雙人早餐），業者透露再加碼送全台唯一麗寶賽車旅店住宿券1張，等於三天兩夜下來，1人住五星飯店花不到2000元。

▲凡居住在臺中市市民，出示身分證件玩探索樂園只要300元，讓臺中市民獨家享超殺優惠價入園。（圖／麗寶提供）
▲凡居住在臺中市市民，出示身分證件玩探索樂園只要300元，讓臺中市民獨家享超殺優惠價入園。（圖／麗寶提供）
▲麗寶福容大飯店也在３月份推出買一晚送一晚只要6,999元的勁爆價，再加碼送全台唯一麗寶賽車旅店住宿券1張。（圖／麗寶提供）
▲麗寶福容大飯店也在３月份推出買一晚送一晚只要6,999元的勁爆價，再加碼送全台唯一麗寶賽車旅店住宿券1張。（圖／麗寶提供）

阿里山英迪格2晚噴7萬！消基會呼籲：白紙黑字寫清免爭議

班機被砍只能吞？出國「這保險」神救援　3QA看懂怎麼買

名古屋當天來回4千元！現主時開搶　快閃停留16H玩法超狂

女神節「植」感主題房限時開搶！加碼粉色甜品引爆網美心

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀