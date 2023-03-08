快看身份證！中1條件「玩義大10元」　麗寶探索樂園300元

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義大遊樂世界今宣布回饋高雄鄉親，3月份每週六、日推出「有鄰真好」方案（到3/26止)，12歲以下設籍高雄的小朋友只要10元，就能入園暢玩號稱「全台最大室內親子遊樂場」，超過20種遊樂設施晴天雨天都能玩！
另外，陪同小朋友的家長們也不無聊。設籍高雄的成年居民每人只要450元（全票原價899元），入園陪伴孩子的同時，大人們也可以鎖定每天下午3點半的「危險的金蘋果」遊行表演，和義大最具代表性的特洛伊木馬合照打卡，留下充滿童趣的回憶。
📍麗寶樂園
麗寶樂園表示，3月為感恩回饋月，凡居住在台中市市民，出示身分證件玩探索樂園只要300元，讓台中市民獨家享超殺優惠價入園。另外民眾想玩超人氣「熊大的麗寶小鎮」，只要再加價100元就能暢玩7大互動主題遊戲區，包括與LINE FRIENDS人氣角色互動拍照打卡等，400元開心玩一整天！（探索世界＋熊大的麗寶小鎮原組合價899元）
除了誘人的樂園限定優惠，麗寶福容大飯店更暖心加碼買一晚送一晚住房特惠！凡於3/1至3/31下訂買一晚送一晚的住房專案，就能以6999元入住麗寶福容精緻家庭雙人房一晚（含雙人早餐），業者透露再加碼送全台唯一麗寶賽車旅店住宿券1張，等於三天兩夜下來，1人住五星飯店花不到2000元。