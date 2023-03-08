NBA／灰熊主控缺陣！AD砍30分22板 率湖人登上西區第9
曼菲斯灰熊在主控Ja Morant(莫蘭特)搞出持槍事件後，近況和球隊氛圍都有些低迷，今(8)日又以103:112不敵洛杉磯湖人，吞下了3連敗，西區老二已經被國王趕上；而獲勝的湖人，則是重回附加賽行列之中。
記者黃建霖/綜合報導
面對近期人見人欺的灰熊，湖人沒有錯失持續提升成績的機會，在Anthony Davis全場17投11中，攻下30分22籃板3助攻2阻攻的全面數據帶領下，最終順利在末節拉開分數贏球。
湖人這場5人得分上雙，板凳上八村壘和A. Reaves各得到17分，Dennis Schroder得到17分，T. Brown Jr.砍下13分。防守端他們將對手的命中率限制到只有38.7%。
灰熊方面，沒有Morant之後，此役二號得分手Desmond Bane又失常，14投僅3中，雖然大前鋒J. Jackson Jr.攻下26分，但只有他一人爆發不足以贏球，球隊輸球後又吞下3連敗。
目前灰熊戰績38勝26敗，已經和沙加緬度國王無勝差，落後丹佛金塊達7.5場，再不爭氣排名岌岌可危。湖人贏球後，32勝34敗的戰績來到西區第9，在附加賽名額之中。